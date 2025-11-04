Коли можуть затвердити нову програму МВФ для України
Погодження нової програми Міжнародного валютного фонду для України може бути фіналізовано у січні 2026 року.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, перенос строків з грудня можливий з причин, які не пов’язані з Україною, а радше викликані внутрішніми операційними процесами Фонду.
«Місія МВФ буде в листопаді. Оптимальний варіант для України — погодження програми в грудні», — сказав він.
Марченко зазначив, що ухвалення нової програми з МВФ не пов’язане безпосередньо з наданням ЄС «репараційного кредиту». Водночас формування програми передбачає узгодження параметрів фінансування держбюджету з інших джерел, частиною яких є і «репараційний кредит» від ЄС.
Нова програма
Поточна програма співпраці України з МВФ діє у період 2023−2027 років. Водночас прем’єр-міністр Юлія Свириденко звернулася до Фонду із пропозицією підготувати нову програму. У МВФ розглядають можливість замінити чинну програму новою, адаптованою до нинішніх економічних умов.
Наразі Україна та МВФ вже ведуть переговори щодо параметрів майбутньої програми, а остаточне рішення залежатиме від узгодження реформ і джерел фінансування.
Кредит, який Україна не має повертати
У Брюсселі наголошують, що Україна не повинна буде повертати ці кошти у найближчі роки. Згідно з концепцією ЄС, кредит має бути відшкодований росією — після завершення війни та виплати репарацій Києву.
Поділитися новиною
Також за темою
Коли можуть затвердити нову програму МВФ для України
Швидкий інтернет для кожного українця: що зміниться (законопроєкт ухвалено)
Єврокомісія закликала Україну посилити реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією
Депутати пропонують запустити нову модель компенсації інвестицій через податки
Україна отримає понад 1,8 млрд євро підтримки від ЄС
Підласа повідомила, як виконується бюджет за 10 місяців 2025 року