Коли можуть затвердити нову програму МВФ для України

Погодження нової програми Міжнародного валютного фонду для України може бути фіналізовано у січні 2026 року.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, перенос строків з грудня можливий з причин, які не пов’язані з Україною, а радше викликані внутрішніми операційними процесами Фонду.

«Місія МВФ буде в листопаді. Оптимальний варіант для України — погодження програми в грудні», — сказав він.

Марченко зазначив, що ухвалення нової програми з МВФ не пов’язане безпосередньо з наданням ЄС «репараційного кредиту». Водночас формування програми передбачає узгодження параметрів фінансування держбюджету з інших джерел, частиною яких є і «репараційний кредит» від ЄС.

Нова програма

Поточна програма співпраці України з МВФ діє у період 2023−2027 років. Водночас прем’єр-міністр Юлія Свириденко звернулася до Фонду із пропозицією підготувати нову програму. У МВФ розглядають можливість замінити чинну програму новою, адаптованою до нинішніх економічних умов.

Наразі Україна та МВФ вже ведуть переговори щодо параметрів майбутньої програми, а остаточне рішення залежатиме від узгодження реформ і джерел фінансування.

Кредит, який Україна не має повертати

У Брюсселі наголошують, що Україна не повинна буде повертати ці кошти у найближчі роки. Згідно з концепцією ЄС, кредит має бути відшкодований росією — після завершення війни та виплати репарацій Києву.

