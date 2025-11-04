0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли можуть затвердити нову програму МВФ для України

Казна та Політика
23
Коли можуть затвердити нову програму МВФ для України
Коли можуть затвердити нову програму МВФ для України
Погодження нової програми Міжнародного валютного фонду для України може бути фіналізовано у січні 2026 року.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, перенос строків з грудня можливий з причин, які не пов’язані з Україною, а радше викликані внутрішніми операційними процесами Фонду.
«Місія МВФ буде в листопаді. Оптимальний варіант для України — погодження програми в грудні», — сказав він.
Марченко зазначив, що ухвалення нової програми з МВФ не пов’язане безпосередньо з наданням ЄС «репараційного кредиту». Водночас формування програми передбачає узгодження параметрів фінансування держбюджету з інших джерел, частиною яких є і «репараційний кредит» від ЄС.

Нова програма

Поточна програма співпраці України з МВФ діє у період 2023−2027 років. Водночас прем’єр-міністр Юлія Свириденко звернулася до Фонду із пропозицією підготувати нову програму. У МВФ розглядають можливість замінити чинну програму новою, адаптованою до нинішніх економічних умов.
Наразі Україна та МВФ вже ведуть переговори щодо параметрів майбутньої програми, а остаточне рішення залежатиме від узгодження реформ і джерел фінансування.

Кредит, який Україна не має повертати

У Брюсселі наголошують, що Україна не повинна буде повертати ці кошти у найближчі роки. Згідно з концепцією ЄС, кредит має бути відшкодований росією — після завершення війни та виплати репарацій Києву.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems