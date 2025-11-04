Єврокомісія закликала Україну посилити реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією Сьогодні 15:37 — Казна та Політика

Єврокомісія закликала Україну посилити реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією

Єврокомісія заявила, що бачить, як Україна прагне вступити до Європейського Союзу, однак вона має подолати негативні тенденції у боротьбі з корупцією та пришвидшити реформи у сфері верховенства права.

Про це йдеться у проєкті доповіді Європейської комісії, з яким ознайомилося агентство Reuters.

У документі, який є частиною щорічного звіту про розширення ЄС, зазначено, що «попри надзвичайно складні обставини, спричинені агресією росії, Україна протягом року демонструвала визначну відданість євроінтеграційному курсу».

Брюссель очікує швидших реформ

Єврокомісія відзначила зусилля України у впровадженні реформ, але наголосила, що країна має активніше просуватися у забезпеченні незалежності судової системи, боротьбі з організованою злочинністю та захисті громадянського суспільства.

Раніше в ЄС висловлювали занепокоєння щодо рішень, ухвалених у липні, коли було зроблено спробу посилити контроль Генерального прокурора над Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Ці зміни, які викликали протести, влада згодом скасувала. Однак інцидент привернув увагу європейських партнерів України.

«Останні негативні тенденції, зокрема посилення тиску на антикорупційні органи та громадянське суспільство, мають бути подолані», — йдеться у проєкті звіту.

Переговори про вступ потребують одностайності

Для приєднання до ЄС необхідна згода всіх країн-членів. Хоча більшість урядів публічно підтримують вступ України, наразі немає конкретних планів щодо її приєднання, а дипломати визнають, що шлях до членства залишатиметься складним.

Український уряд заявив, що прагне завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Єврокомісія підтримує цю мету, але зазначає, що досягнення такого результату вимагатиме суттєвого прискорення реформ, передусім у сфері верховенства права.

Нагадаємо, 22 липня Рада підтримала законопроєкт № 12414 про обмеження повноважень двох ключових антикорупційних органів — НАБУ та САП. Президент Зеленський підписав його того ж дня.

Увечері у вівторок, 22 липня, у кількох містах України розпочалися мітинги проти законопроєкту. Згодом був ухвалений закон, покликаний змінити ситуацію з НАБУ і САП.

31 липня Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє тоді заявляв , що Європейський Союз не має наміру призупиняти фінансову підтримку України після ухвалення закону, який відновлює незалежність антикорупційних органів.

Додамо, що Угорщина прагне об’єднатися з Чехією та Словаччиною для формування в Європейському Союзі альянсу, скептичного щодо підтримки України. Хоча формальний політичний союз ще не створено, його поява може ускладнити ухвалення рішень щодо фінансової та військової підтримки України в ЄС.

