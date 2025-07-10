У Єврокомісії назвали країни ЄС, що найбільше підтримують вступ України — Finance.ua
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У Єврокомісії назвали країни ЄС, що найбільше підтримують вступ України

Казна та Політика
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У Єврокомісії назвали країни ЄС, що найбільше підтримують вступ України
У Єврокомісії назвали країни ЄС, що найбільше підтримують вступ України
Вступ України до Європейського Союзу найбільше підтримують раїни Півночі Європи та країни Балтії. У самій Україні зберігається величезна надія на членство.
Про це європейська комісарка з питань розширення Марта Кос сказала в інтерв’ю РБК-Україна.
«Ми щойно провели опитування, як держави-члени підтримують вступ України до ЄС, і Україна — найпопулярніша країна-кандидат у 14 державах-членах, тобто більше половини», — сказала вона.
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За її словами, 91% громадян Швеції підтримують вступ України до ЄС, 81% у Данії, 81% у Фінляндії, 72% у Литві.
«Ми також раді, що маємо інформацію з України, що 70% ваших громадян проголосували б за членство в ЄС, а рівень довіри ще вищий — 82%», — додала Кос.
На її думку, справа не лише в цифрах, але ці цифри справді показують, що в Україні є величезна надія на членство в ЄС.
Нагадаємо, Україна має адаптувати свою правову систему з європейською, адже вступ до ЄС передбачає перехід на євро.
За матеріалами:
РБК-Україна
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