ВВП України може впасти на 22% у випадку воєнної поразки і невступу України до ЄС: дослідження — Finance.ua
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ВВП України може впасти на 22% у випадку воєнної поразки і невступу України до ЄС: дослідження

Казна та Політика
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Невигідне для України перемир’я означатиме васальну залежність від росії, у результаті будуть зруйновані надії на значну реконструкцію, успішне економічне майбутнє та повний національний суверенітет, прогнозують економісти.
У разі військової поразки і невходження до Європейського Союзу на Україну чекає стрімке падіння виробництва і падіння ВВП на 22%. До таких висновків прийшли аналітики Польського економічного інституту (державний аналітичний центр) у дослідженні «Взаємна вигода: економічні наслідки інтеграції України з ЄС для Центральної Європи», повідомляє Delo.ua.
Аналітики PIE змоделювали три сценарії розвитку України після вступу в ЄС — з різним результатом, де її ВВП може зрости з 2% до 26%. Окрему модель присвятили четвертому сценарію, за якого Україна не вступить до ЄС: він показує втрати для самої країни і регіону, свідчить дослідження ПІЕ.
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«Військова поразка або невигідне перемир’я означатиме васальну залежність від Росії, будуть зруйновані надії на значну реконструкцію, успішне економічне майбутнє та повний національний суверенітет. У такому сценарії військова поразка може включати відрізання України від доступу до Чорного моря, яке є її основним експортним шляхом», — наголошується у дослідженні.
За розрахунками аналітиків РІЕ, якщо Україна залишиться поза структурами ЄС, з одночасним падінням продуктивності та посиленням міграційної кризи після військової поразки, це може призвести до значного, понад 22% падіння її загального ВВП.
Моделювання вказує на зниження ВВП країн Центральної Європи приблизно на 0,1%. Але фактичні витрати такого сценарію для регіону будуть ще більшими. Модель GTAP не повністю враховує негативний вплив, який матиме постійне послаблення регіональної безпеки на розміщення іноземних інвестицій у сусідніх з Україною регіонах.
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Якщо Україна залишиться поза Єдиним європейським ринком, обсяг виробництва у всіх секторах економічної діяльності, виділених для цілей дослідження, крім зернових та олійних культур, може зменшитися в Україні.
Скорочення виробництва може бути найбільш помітним у таких секторах, як будівництво, виробництво сільськогосподарської продукції рослинного походження, харчова промисловість, включаючи насамперед виробництво м’ясних продуктів та цукру, а також виробництво текстилю та одягу.
З огляду на зниження продуктивності, що буде супроводжувати військову поразку України, виробництво може зрости лише у двох секторах, які становлять поточну експортну спеціалізацію країни:
  • майже на 17,5% у випадку зернових,
  • на 3,5% у випадку олійних культур.
Однак військова поразка України та її перебування поза структурами ЄС призведе до зменшення імпорту всіх товарів та послуг до України, як у двосторонніх відносинах з країнами ЄС, так і у відносинах з іншими країнами світу, наголошується в дослідженні.
За матеріалами:
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