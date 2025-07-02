Україна сподівається, що після припинення війни додому повернуться близько 70−80% біженців — Finance.ua

Україна сподівається, що після припинення війни додому повернуться близько 70−80% біженців Сьогодні 15:32

Україна сподівається, що після припинення війни додому повернуться близько 70−80% біженців

Україна очікує, що після завершення війни більшість громадян, які виїхали за кордон, повернуться додому.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю іспанському виданню El Pais , передає УНІАН.

Прем’єр прокоментував дані журналіста, згідно з якими лише 30% українців в Іспанії планують залишитися там після війни. За словами Шмигаля, головними умовами повернення людей є безпека та можливості працевлаштування.

«Безпека буде тоді, коли закінчиться війна. Зайнятість прийде, якщо ми почнемо проєкти реконструкції в Україні та відновлення житла. З плином часу і затягуванням війни відсоток біженців, які чітко заявили, що хочуть повернутися в Україну, зменшився, але ми все ще очікуємо, що 70−80% українців повернуться додому і підтримають економіку під час процесу відновлення, маючи роботу і безпеку», — прокоментував Шмигаль.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, за межами України, за різними сценаріями, можуть залишитися від 1,7 млн до 2,7 млн українців. Неповернення українців матиме суттєвий вплив на українську економіку, яка може втратити від 5,1% до 7,8% свого ВВП щороку.

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Європейська комісія запропонувала подовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Але також планують розробити програму добровільного повернення.

Українські біженці добре інтегруються на європейському ринку праці і це ускладнює їхнє повернення. За три роки частка українців, які точно планують повернення додому, знизилась із 50% до 20%".

УНІАН За матеріалами:

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