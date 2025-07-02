Україна сподівається, що після припинення війни додому повернуться близько 70−80% біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна сподівається, що після припинення війни додому повернуться близько 70−80% біженців

72
Україна сподівається, що після припинення війни додому повернуться близько 70−80% біженців
Україна сподівається, що після припинення війни додому повернуться близько 70−80% біженців
Україна очікує, що після завершення війни більшість громадян, які виїхали за кордон, повернуться додому.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю іспанському виданню El Pais, передає УНІАН.
Прем’єр прокоментував дані журналіста, згідно з якими лише 30% українців в Іспанії планують залишитися там після війни. За словами Шмигаля, головними умовами повернення людей є безпека та можливості працевлаштування.
Читайте також
«Безпека буде тоді, коли закінчиться війна. Зайнятість прийде, якщо ми почнемо проєкти реконструкції в Україні та відновлення житла. З плином часу і затягуванням війни відсоток біженців, які чітко заявили, що хочуть повернутися в Україну, зменшився, але ми все ще очікуємо, що 70−80% українців повернуться додому і підтримають економіку під час процесу відновлення, маючи роботу і безпеку», — прокоментував Шмигаль.
Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, за межами України, за різними сценаріями, можуть залишитися від 1,7 млн до 2,7 млн українців. Неповернення українців матиме суттєвий вплив на українську економіку, яка може втратити від 5,1% до 7,8% свого ВВП щороку.
Читайте також
Європейська комісія запропонувала подовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Але також планують розробити програму добровільного повернення.
Українські біженці добре інтегруються на європейському ринку праці і це ускладнює їхнє повернення. За три роки частка українців, які точно планують повернення додому, знизилась із 50% до 20%".
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems