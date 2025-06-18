Мін’єдності відповіло, як збирається повертати українців з-за кордону — Finance.ua
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Мін’єдності відповіло, як збирається повертати українців з-за кордону

Казна та Політика
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Щоб повернути українців з-за кордону, уряд відніс до сфери управління Мін’єдності ДП «Агенція національної єдності». Саме ж міністерство працює над програмними документами, які спрямовані на адаптацію та інтеграцію громадян України, що повернулись на Батьківщину.
Про це у відповідь на запит повідомило Міністерство національної єдності, пише thepage.ua.
Як йдеться в листі, Кабмін погодив пропозицію Мінекономіки утворити державне некомерційне підприємство «Агенція національної єдності» й віднести його до сфери управління Міннац’єдності.
Відповідно до визначених завдань, Агенція реалізовує заходи, які спрямовані на виконання програми «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну».
В рамках її реалізації Агенція створює Центри єдності (Unity Hubs), які надаватимуть консультацію громадянам України, що перебувають за кордоном.
Зокрема, вони інформуватимуть про повернення, враховуючи всі наявні державні механізми підтримки.
Крім того, Мін’єдності стверджує, що підготувало проєкт постанови Кабміну «Про реалізацію експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном» та направило на погодження до заінтересованих органів.
За матеріалами:
Finance.ua
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