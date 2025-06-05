ЄС продовжує тимчасовий захист для українців, але готує програми добровільного повернення — Finance.ua
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ЄС продовжує тимчасовий захист для українців, але готує програми добровільного повернення

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ЄС продовжує тимчасовий захист для українців, але готує програми добровільного повернення
ЄС продовжує тимчасовий захист для українців, але готує програми добровільного повернення
Європейська комісія запропонувала подовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Крім того, планується створити нову посаду — Спеціального представника з питань українців у ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної єдності та пресслужба Європейської комісії.
Тимчасовий захист, який зараз діє до березня 2026 року, хочуть продовжити ще на рік. Цей статус гарантує українцям в ЄС доступ до базових послуг, житла, медичної допомоги, освіти й ринку праці.
Крім того, Єврокомісія закликає країни ЄС уже зараз готуватися до завершення цього режиму захисту. Йдеться, зокрема, про перехід на інші правові підстави перебування — наприклад, дозвіл на проживання через роботу, навчання чи наукову діяльність. Передбачається підтримка тих, хто вже інтегрувався у суспільства ЄС: працює, навчається або володіє мовою.
Крім того, рекомендується створити програми добровільного повернення. Українцям хочуть дати можливість здійснити ознайомчі поїздки в Україну, щоб на місці оцінити ситуацію та ухвалити виважене рішення.
«Разом із міжнародними партнерами ми розробляємо єдиний підхід до підтримки добровільного повернення українців. Наша мета — скоординовано створити умови, за яких українці зможуть повернутися додому безпечно, гідно і в належний час», — заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.
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Ще один крок — запровадження посади Спеціального представника з питань українців у ЄС. Його завданням стане координація допомоги, представлення інтересів українських громад та розвиток інфраструктури підтримки.
Зокрема, планується створення мережі Центрів єдності — місць, де українці зможуть отримати юридичну, психологічну, освітню консультацію, а також допомогу з поверненням в Україну.
Остаточне рішення щодо продовження тимчасового захисту на рік має ухвалити Рада ЄС на засіданні 12−13 червня. Саме вона має затвердити пропозиції Єврокомісії як щодо продовження дії Директиви, так і щодо ухвалення відповідних рекомендацій для держав-членів.
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Додамо, що напередодні видання Politico з посиланням на свої джерела повідомляло, що в Брюсселі прагнуть уникнути ситуації, коли мільйони людей повернуться до України одночасно. Ідея в тому, щоб уникнути надмірного навантаження як на українську інфраструктуру, так і на системи соціальної допомоги в країнах ЄС.
Видання зазначало, що для підтримки тих, хто розглядає можливість повернення, в Європі з’являться так звані центри єдності. Перші такі центри відкриються в Німеччині та Іспанії.
Тимчасовий захист для українців у ЄС планують продовжити до березня 2027 року, окрім вразливих категорій населення. Люди з хронічними хворобами, вагітні жінки або батьки школярів зможуть залишитися довше або отримати спеціальні умови.

Довідка Finance.ua:

  • наразі тимчасовий захист для українців у ЄС діє до березня 2026 року згідно з рішенням Єврокомісії, ухваленим у жовтні 2023 року;
  • Міністерство внутрішніх справ Чехії планує змінити правила тимчасового захисту для українців, зокрема для військових, які повертатимуться з фронту. Новоприбулі ветерани більше не зможуть претендувати на тимчасовий захист.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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