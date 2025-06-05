ЄС продовжує тимчасовий захист для українців, але готує програми добровільного повернення — Finance.ua

ЄС продовжує тимчасовий захист для українців, але готує програми добровільного повернення Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

ЄС продовжує тимчасовий захист для українців, але готує програми добровільного повернення

Європейська комісія запропонувала подовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Крім того, планується створити нову посаду — Спеціального представника з питань українців у ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної єдності та пресслужба Європейської комісії.

Тимчасовий захист, який зараз діє до березня 2026 року, хочуть продовжити ще на рік. Цей статус гарантує українцям в ЄС доступ до базових послуг, житла, медичної допомоги, освіти й ринку праці.

Крім того, Єврокомісія закликає країни ЄС уже зараз готуватися до завершення цього режиму захисту. Йдеться, зокрема, про перехід на інші правові підстави перебування — наприклад, дозвіл на проживання через роботу, навчання чи наукову діяльність. Передбачається підтримка тих, хто вже інтегрувався у суспільства ЄС: працює, навчається або володіє мовою.

Крім того, рекомендується створити програми добровільного повернення. Українцям хочуть дати можливість здійснити ознайомчі поїздки в Україну, щоб на місці оцінити ситуацію та ухвалити виважене рішення.

«Разом із міжнародними партнерами ми розробляємо єдиний підхід до підтримки добровільного повернення українців. Наша мета — скоординовано створити умови, за яких українці зможуть повернутися додому безпечно, гідно і в належний час», — заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Читайте також ООН скорочує підтримку українських біженців через брак фінансування

Ще один крок — запровадження посади Спеціального представника з питань українців у ЄС. Його завданням стане координація допомоги, представлення інтересів українських громад та розвиток інфраструктури підтримки.

Зокрема, планується створення мережі Центрів єдності — місць, де українці зможуть отримати юридичну, психологічну, освітню консультацію, а також допомогу з поверненням в Україну.

Остаточне рішення щодо продовження тимчасового захисту на рік має ухвалити Рада ЄС на засіданні 12−13 червня. Саме вона має затвердити пропозиції Єврокомісії як щодо продовження дії Директиви, так і щодо ухвалення відповідних рекомендацій для держав-членів.

Читайте також Скільки біженців повернеться в Україну: прогноз Єврокомісії

Додамо, що напередодні видання Politico з посиланням на свої джерела повідомляло , що в Брюсселі прагнуть уникнути ситуації, коли мільйони людей повернуться до України одночасно. Ідея в тому, щоб уникнути надмірного навантаження як на українську інфраструктуру, так і на системи соціальної допомоги в країнах ЄС.

Видання зазначало, що для підтримки тих, хто розглядає можливість повернення, в Європі з’являться так звані центри єдності. Перші такі центри відкриються в Німеччині та Іспанії.

Тимчасовий захист для українців у ЄС планують продовжити до березня 2027 року, окрім вразливих категорій населення. Люди з хронічними хворобами, вагітні жінки або батьки школярів зможуть залишитися довше або отримати спеціальні умови.

Довідка Finance.ua:

наразі тимчасовий захист для українців у ЄС діє до березня 2026 року згідно з рішенням Єврокомісії, ухваленим у жовтні 2023 року;

Міністерство внутрішніх справ Чехії планує змінити правила тимчасового захисту для українців, зокрема для військових, які повертатимуться з фронту. Новоприбулі ветерани більше не зможуть претендувати на тимчасовий захист.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.