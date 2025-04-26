ООН скорочує підтримку українських біженців через брак фінансування — Finance.ua

ООН скорочує підтримку українських біженців через брак фінансування
Агентство ООН у справах біженців змушене скоротити підтримку українських переселенців через припинення американської допомоги та загальне зменшення донорської підтримки.
Про це повідомляє Reuters.
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«Деякі з програм, які ми раніше реалізовували за щедрої підтримки фінансування США, призупинені», — заявила Кароліна Ліндхольм Біллінг, представниця УВКБ ООН в Україні.
Програми включають психосоціальну підтримку, «необхідну у величезних масштабах», а також матеріали для екстреного ремонту житла та грошову допомогу.
Зазначається, що скорочення допомоги від США, яка минулого року склала 40% фінансування УВКБ ООН, справила найбільший вплив, але інші західні донори також «відступили, оскільки вони надають пріоритет видаткам на оборону».
У результаті агентство заявило, що його заклик про виділення 3,32 млрд доларів на підтримку 8,2 млн осіб в Україні був профінансований лише на 25%.
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