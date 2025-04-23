Дедалі менше біженців готові повернутися в Україну — статистика ООН (інфографіка) Сьогодні 20:02

Дедалі менше біженців готові повернутися в Україну — статистика ООН (інфографіка)

У міру того, як затягується російсько-українська війна, зменшується кількість біженців, готових повернутися на батьківщину. У вересні 2022 року, за даними ООН, повернутися в Україну «в майбутньому» були готові 68% опитаних, у листопаді 2024-го — 57%. Зростає також кількість тих, хто не визначився або повертатися не має наміру.

Згідно з опитуванням ООН, опублікованим у вересні 2022 року, більшість українських біженців (68%) збиралися «в майбутньому» повернутися додому. Ще 13% хотіли зробити це e найближчі три місяці. Не хотіли повертатися лише 4% опитаних, не визначилися — 15%.

Станом на лютий 2023-го збиралися повернутися в Україну 65% опитаних, а в найближчі три місяці — 12%. Про намір взагалі не повертатися повідомили 5% українців, не визначилися — 18%.

У червні 2023 року плани повернутися в Україну були у 62% біженців. При цьому зросла кількість тих, хто хотів повернутися у найближчі три місяці — до 14%. У 6% не було наміру повертатися.

Результати опитування, оприлюдненого в березні 2024 року, показали, що кількість українців, які в майбутньому хочуть повернутися на батьківщину, зменшилася до 59%. Протягом року хотіли повернутися лише 6%.

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Стало більше тих, хто хоче залишитися за кордоном (11%) або не визначився (24%).

Останнє опитування показало, що 57% українців збираються в майбутньому повернутися, протягом найближчого року — лише 5%. Кількість біженців, які планують залишитися за кордоном, зросла до 12%. Не визначилися зі своїм майбутнім — 27%.

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