ТОП-3 країни за кількістю українських біженців — Finance.ua

ТОП-3 країни за кількістю українських біженців
Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 28 лютого мали понад 4,3 мільйона осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення росії.
Про це свідчать оновлені дані Євростату, що відображають динаміку переміщення українців у країнах ЄС.
Найбільшу кількість осіб із тимчасовим захистом продовжують приймати:
- Німеччина — 1 177 800 осіб (27,3% від усієї кількості в ЄС)
- Польща — 994 790 осіб (23,1%)
- Чехія — 397 750 осіб (9,2%)
У яких країнах зросла кількість українців
Порівняно з січнем 2025 року, загальна кількість людей під тимчасовим захистом в ЄС збільшилася на 21 015 осіб, що становить приріст у 0,5%.
Найбільший приріст спостерігався в:
- Німеччині — +7 550 осіб (+0,6%)
- Чехії — +2 765 осіб (+0,7%)
- Іспанії — +1 885 осіб (+0,8%)
Водночас зменшення зафіксовано лише у двох країнах:
- Австрія — -430 осіб (-0,5%)
- Франція — -410 осіб (-0,7%)
Станом на 28 лютого понад 98,4% отримувачів тимчасового захисту в ЄС були громадянами України.
Майже половину одержувачів становили дорослі жінки (44,7%), діти — майже третину (31,8%), дорослі чоловіки — 23,4% від загальної кількості.
Довідка Finance.ua:
- європейські країни зацікавлені в тому, щоб українські біженці залишилися у них. Передусім це стосується країн, які найбільш зрілі в питанні міграційної політики;
- Німеччина робить значні кроки для обмеження притоку біженців. Планує скоротити щорічну кількість заявок на отримання притулку до 100 тисяч;
- Чеське Міністерство внутрішніх справ оприлюднило оновлену статистику за результатами завершеної реєстрації на продовження тимчасового захисту. Зареєстрованих біженців із України в Чехії поменшало майже на 34 тисячі.
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