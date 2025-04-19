ТОП-3 країни за кількістю українських біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-3 країни за кількістю українських біженців

Світ
81
ТОП-3 країни за кількістю українських біженців
ТОП-3 країни за кількістю українських біженців
Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 28 лютого мали понад 4,3 мільйона осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення росії.
Про це свідчать оновлені дані Євростату, що відображають динаміку переміщення українців у країнах ЄС.
Читайте також
Найбільшу кількість осіб із тимчасовим захистом продовжують приймати:
  • Німеччина — 1 177 800 осіб (27,3% від усієї кількості в ЄС)
  • Польща — 994 790 осіб (23,1%)
  • Чехія — 397 750 осіб (9,2%)

У яких країнах зросла кількість українців

Порівняно з січнем 2025 року, загальна кількість людей під тимчасовим захистом в ЄС збільшилася на 21 015 осіб, що становить приріст у 0,5%.
Найбільший приріст спостерігався в:
  • Німеччині — +7 550 осіб (+0,6%)
  • Чехії — +2 765 осіб (+0,7%)
  • Іспанії — +1 885 осіб (+0,8%)
Читайте також
Водночас зменшення зафіксовано лише у двох країнах:
  • Австрія — -430 осіб (-0,5%)
  • Франція — -410 осіб (-0,7%)
Станом на 28 лютого понад 98,4% отримувачів тимчасового захисту в ЄС були громадянами України.
Майже половину одержувачів становили дорослі жінки (44,7%), діти — майже третину (31,8%), дорослі чоловіки — 23,4% від загальної кількості.

Довідка Finance.ua:

  • європейські країни зацікавлені в тому, щоб українські біженці залишилися у них. Передусім це стосується країн, які найбільш зрілі в питанні міграційної політики;
  • Німеччина робить значні кроки для обмеження притоку біженців. Планує скоротити щорічну кількість заявок на отримання притулку до 100 тисяч;
  • Чеське Міністерство внутрішніх справ оприлюднило оновлену статистику за результатами завершеної реєстрації на продовження тимчасового захисту. Зареєстрованих біженців із України в Чехії поменшало майже на 34 тисячі.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems