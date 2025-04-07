У Чехії зменшується кількість зареєстрованих українських біженців — Finance.ua

У Чехії зменшується кількість зареєстрованих українських біженців Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

У Чехії зменшується кількість зареєстрованих українських біженців

Чеське Міністерство внутрішніх справ оприлюднило оновлену статистику за результатами завершеної реєстрації на продовження тимчасового захисту. Зареєстрованих біженців із України в Чехії поменшало майже на 34 тисячі.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Для тих, хто не зареєструвався до 15 березня, статус тимчасового захисту завершився 31 березня. Тим, хто зареєструвався, тимчасовий захист вважається продовженим — наразі до 30 вересня, а після відвідин відділення МВС і отримання нової візової вклейки — до кінця березня 2026 року.

Станом на кінець дня в неділю, 6 квітня, в Чехії було зареєстровано 366 388 осіб із чинним тимчасовим захистом у зв’язку з війною росії проти України. На тиждень раніше, станом на кінець дня 30 березня, коли тимчасовий захист іще діяв і щодо незареєстрованих, таких було 400 612 осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії раніше повідомляли, що, за попередніми даними, зареєструвалися на продовження тимчасового захисту «близько 350 тисяч осіб», але звертали увагу, що ці дані не остаточні.

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За останні два тижні березня, тобто вже після завершення реєстрації, кількість зареєстрованих біженців у Чехії зросла на 1310 осіб.

Минулого 2024 року кількість зареєстрованих біженців із України за результатами березневої реєстрації на продовження тимчасового захисту зменшилася більш ніж на 51 тисячу осіб — із 389 803 до 338 736.

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Нагадаємо, уряд Чехії має намір впроваджувати більш жорстку політику щодо шукачів притулку та іноземних громадян, які проживають у країні. Це питання буде винесено на обговорення в парламенті вже у квітні 2025 року.

18 березня 2025 року уряд Чехії ухвалив рішення щодо впровадження спеціального довгострокового дозволу на проживання для громадян України, які наразі перебувають у країні зі статусом тимчасового захисту.

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