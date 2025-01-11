Біженці у Чехії можуть отримати допомогу у разі надзвичайної ситуації: як це зробити — Finance.ua

Біженці у Чехії можуть отримати допомогу у разі надзвичайної ситуації: як це зробити Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Біженці у Чехії можуть отримати допомогу у разі надзвичайної ситуації: як це зробити, Фото: sd.ua

Українські біженці з тимчасовим захистом у Чехії мають можливість отримання надзвичайної невідкладної допомоги (MOP). Кошти призначені для осіб, які не здатні самостійно впоратися зі складною життєвою ситуацією через соціальне та фінансове становище.

Уряд праці Чехії пояснив , коли та як можна отримати кошти.

У яких ситуаціях можна отримати допомогу

MOP для одноразових витрат. Наприклад, на депозит (kauce) при переїзді до іншого житла, медичний огляд, квиток для добровільного повернення в Україну, витрати на перевезення померлого.

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Максимальний розмір допомоги не визначено — вона може покрити всі необхідні витрати повністю.

MOP унаслідок непередбачуваної ситуації, що загрожує втратою житла чи необхідних ресурсів.

Наприклад, допомога на оплату першої орендної плати після переїзду з аварійного житла або підвищених витрат на електроенергію.

Загальна максимальна сума допомоги становить 40-кратний розмір прожиткового мінімуму (194 400 крон) за 12 місяців.

Попри те, що цей вид MOP може надаватися кілька разів через одну подію, допомога не призначена для постійного покриття великих витрат на житло.

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Особа з тимчасовим захистом, яка не має достатньої підтримки через HuD або не має права на неї, повинна активно шукати більш доступне та дешевше житло.

Допомогу в цьому можуть надати соціальні працівники Уряду праці, місцевих органів влади та некомерційні організації.

Протягом певного періоду часу в окремих і обґрунтованих випадках надання цього типу MOP не виключається.

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MOP через загрозу серйозної шкоди здоров’ю для осіб, що мають дохід нижчий за прожитковий мінімум (3 130 крон).

Призначення HuD завжди має пріоритет. Цю допомогу може отримати, наприклад, іноземець, який ще не має візи.

Як отримати допомогу

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до Уряду праці за місцем проживання. Заявку та інструкцію щодо її заповнення можна знайти на сайті.

У заяві про надання надзвичайної невідкладної допомоги треба вказати гуманітарну допомогу як дохід. Однак сама надзвичайна невідкладна допомога не вважається доходом, тож у заявці на отримання гуманітарної допомоги її не треба вказувати.

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Окрім того, для осіб, які втратили житло через повінь, доступна нова форма MOP на тимчасове житло.

Максимальний розмір допомоги становить від 15 тис. крон на 1 особу до 24 000 крон на 4 і більше осіб у родині.

Більше інформації про цей вид MOP, вимоги та формуляр можна знайти на сайті

Довідка Finance.ua:

за останніми даними чеського МВС, на сьогодні у Чехії перебувають 386 782 українці з тимчасовим захистом;

прогнозується, що близько 60% біженців можуть залишитись у Чехії навіть після завершення війни в Україні;

депутати парламенту Чехії схвалили закон Lex Ukraine VII, який дозволить продовжити тимчасовий захист для біженців з України, яких зараз у Чехії близько 380 тисяч, ще на рік.

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