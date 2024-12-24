Безвіз поширюється не на всіх: кому з українців потрібна віза в Чехію — Finance.ua
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Безвіз поширюється не на всіх: кому з українців потрібна віза в Чехію

Особисті фінанси
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Безвіз поширюється не на всіх: кому з українців потрібна віза в Чехію
Безвіз поширюється не на всіх: кому з українців потрібна віза в Чехію
Власники закордонних біометричних паспортів мають право заїжджати на територію ЄС без візи. Зокрема це стосується й Чехії.
Безвіз дає змогу перебувати в країні ЄС до 90 днів впродовж 180-денного періоду, пише 24 Канал.

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Річ у тім, що громадяни, які мають дійсний закордонний паспорт старого зразка, тобто не біометричний, можуть заїжджати на територію ЄС лише при наявності шенгенської візи.
Навіть якщо власник паспорта старого зразка їде в Чехію на короткий термін (до прикладу, в подорож), йому потрібно робити візу або ж міняти паспорт на біометричний.
Також абсолютно усім, хто планує перебувати у Чехії понад 90 днів, необхідно відкривати довготермінову візу.

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Її видають на період, на який ви зможете підтвердити мету та причину вашого перебування. Наприклад навчання.
Також зауважте, що якщо ви їдете в Чехію на роботу, вам необхідно отримати відповідний дозвіл та відкрити робочу візу. Їх є кілька видів залежно від того, чи це одноразова, чи сезонна, чи стабільна робота.
За матеріалами:
Телеканал 24
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