Безвіз поширюється не на всіх: кому з українців потрібна віза в Чехію — Finance.ua

Безвіз поширюється не на всіх: кому з українців потрібна віза в Чехію Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Безвіз поширюється не на всіх: кому з українців потрібна віза в Чехію

Власники закордонних біометричних паспортів мають право заїжджати на територію ЄС без візи. Зокрема це стосується й Чехії.

Безвіз дає змогу перебувати в країні ЄС до 90 днів впродовж 180-денного періоду, пише 24 Канал.

Річ у тім, що громадяни, які мають дійсний закордонний паспорт старого зразка, тобто не біометричний, можуть заїжджати на територію ЄС лише при наявності шенгенської візи.

Навіть якщо власник паспорта старого зразка їде в Чехію на короткий термін (до прикладу, в подорож), йому потрібно робити візу або ж міняти паспорт на біометричний.

Також абсолютно усім, хто планує перебувати у Чехії понад 90 днів, необхідно відкривати довготермінову візу.

Її видають на період, на який ви зможете підтвердити мету та причину вашого перебування. Наприклад навчання.

Також зауважте, що якщо ви їдете в Чехію на роботу, вам необхідно отримати відповідний дозвіл та відкрити робочу візу. Їх є кілька видів залежно від того, чи це одноразова, чи сезонна, чи стабільна робота.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.