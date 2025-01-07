Витрати Чехії на оборону досягли 2% ВВП уперше за 20 років — Finance.ua

Витрати Чехії на оборону досягли 2% ВВП уперше за 20 років Сьогодні 21:33

Чеський уряд офіційно виконав свою обіцянку витрачати 2% ВВП на оборону відповідно до мінімальної мети НАТО, повідомило Міністерство оборони.

З 32 членів НАТО щонайменше 24 досягли цільового показника витрат у 2%, що є значним стрибком порівняно з шістьма членами у 2021 році.

У 2024 році Міністерство оборони Чехії виділило 166,8 мільярда чеських крон (близько 6,6 мільярда євро) на оборонні витрати, що еквівалентно 2,09% ВВП країни на основі макроекономічного прогнозу, опублікованого в листопаді, виконавши свою обіцянку на рік раніше запланованого терміну.

Економічна Правда За матеріалами:

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