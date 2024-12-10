Чехія дозволила криптокомпаніям та інвесторам відкривати банківські рахунки без обмежень — Finance.ua

Чехія дозволила криптокомпаніям та інвесторам відкривати банківські рахунки без обмежень Сьогодні 00:24 — Криптовалюта

Віцеспікер Чеської Республіки Ян Скопечек повідомив про створення сприятливих законодавчих умов для розвитку криптоіндустрії в країні за рахунок прийняття фінансових реформ.

Hodleři pozor. 🤑 Ve Sněmovně jsme schválili časový i hodnotový test pro kryptoměny. Narovnáváme tak podmínky, které už dnes platí u akcií.



Navíc nebude hrozit, že podnikatelům v tomto odvětví budou banky rušit účty❌.



V ČR vznikla celá řada špičkových IT firem působících v… pic.twitter.com/4TcJWrLiP4 — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) December 6, 2024

Крім того, віцеспікер відзначив переваги законодавчої ініціативи, пишуть в DLNews . По-перше, криптовалютні компанії та інвестори отримають гарантоване право відкривати банківські рахунки без перешкод для здійснення їх фінансових транзакцій.

По-друге, реформи передбачають звільнення від податку на приріст капіталу для криптоактивів, якщо вони зберігалися у власника понад три роки. Цей захід надає криптоактивам можливості, схожі з традиційними активами, зокрема, акціями.

Як ключовий ініціатор законопроєкту Скопечек наголосив на важливості цих реформ для залучення надійного резерву кадрів країни та інноваційних компаній у блокчейн-індустрії.

«Це крок у правильному напрямку, який модернізує нашу економіку та може залучити до Чехії підприємців з усього світу», — зазначив він.

Нагадаємо, що в 2023 році Чехія увійшла в топ-3 країн із найбільшою кількістю криптокомпаній.

Час проведення чеських реформ співпадає з вимогами регулювання Євросоюзу «Про ринки криптоактивів» (Markets in Crypto-Assets, MiCA), наступний етап впровадження якого запланований на 30 грудня 2024 року.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.