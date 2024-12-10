Чехія дозволила криптокомпаніям та інвесторам відкривати банківські рахунки без обмежень — Finance.ua
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Чехія дозволила криптокомпаніям та інвесторам відкривати банківські рахунки без обмежень

Криптовалюта
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Віцеспікер Чеської Республіки Ян Скопечек повідомив про створення сприятливих законодавчих умов для розвитку криптоіндустрії в країні за рахунок прийняття фінансових реформ.
Крім того, віцеспікер відзначив переваги законодавчої ініціативи, пишуть в DLNews. По-перше, криптовалютні компанії та інвестори отримають гарантоване право відкривати банківські рахунки без перешкод для здійснення їх фінансових транзакцій.
По-друге, реформи передбачають звільнення від податку на приріст капіталу для криптоактивів, якщо вони зберігалися у власника понад три роки. Цей захід надає криптоактивам можливості, схожі з традиційними активами, зокрема, акціями.

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Як ключовий ініціатор законопроєкту Скопечек наголосив на важливості цих реформ для залучення надійного резерву кадрів країни та інноваційних компаній у блокчейн-індустрії.
«Це крок у правильному напрямку, який модернізує нашу економіку та може залучити до Чехії підприємців з усього світу», — зазначив він.
Нагадаємо, що в 2023 році Чехія увійшла в топ-3 країн із найбільшою кількістю криптокомпаній.

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Час проведення чеських реформ співпадає з вимогами регулювання Євросоюзу «Про ринки криптоактивів» (Markets in Crypto-Assets, MiCA), наступний етап впровадження якого запланований на 30 грудня 2024 року.
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