У Чехії схвалили продовження тимчасового захисту для українських біженців — Finance.ua

У Чехії схвалили продовження тимчасового захисту для українських біженців Сьогодні 15:29 — Особисті фінанси

У Чехії схвалили продовження тимчасового захисту для українських біженців

Депутати парламенту Чехії схвалили закон Lex Ukraine VII, який дозволить продовжити тимчасовий захист для біженців з України, яких зараз у Чехії близько 380 тисяч, ще на рік.

Про це повідомило видання Novinky.cz.

Зазначається, що нинішній тимчасовий захист закінчується наприкінці березня, а завдяки закону його можна буде продовжити ще на рік, а потім, можливо, ще на рік.

Водночас біженці, які мають постійну роботу і не отримують допомоги від держави, зможуть претендувати на отримання спеціального довготермінового місця проживання. Через п’ять років вони могли подавати документи на постійне проживання.

Опозицію турбували суперечливі поправки, одна з яких вводить правило, згідно з яким росіяни повинні будуть спочатку відмовитися від російського громадянства, щоб отримати чеське громадянство.

Друга поправка вводить новий кримінальний злочин — діяльність на користь іноземної держави, якщо особа незаконно збирає чутливу, навіть якщо вона не засекречена, інформацію і передає її іншій державі.

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Обидві поправки були схвалені депутатами.

«Є чітка причина, чому ми поспішаємо. Електронна реєстрація українців, які все ще проживають на території Чехії, повинна бути завершена до середини березня», — сказав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан у своєму заключному слові про людей з тимчасовим захистом.

За його словами, Сенат може обговорити закон на одному з перших засідань у січні, після чого президент повинен підписати його, що, за словами Ракушана, означає, що закон набуде чинності десь на початку лютого. Спочатку передбачалося, що закон набуде чинності 1 січня 2025 року.

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Нагадаємо, з першого червня цього року українці в Чехії можуть скористатись програмою повернення біженців до України. Програма розрахована на 430 осіб, а скористалися можливістю одинадцять осіб. Загалом зацікавленість у тому, щоб скористатися чеською програмою допомоги біженцям із добровільним поверненням до України, висловило 57 осіб, але дехто забрав своє прохання назад, бо вирішив повертатися пізніше або виїхав самостійно.

У Чехії після закінчення війни в Україні планують залишитися близько 60 відсотків біженців. Але рішення про можливість залишитися в країні перебування має бути загальноєвропейським.

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