Як скласти фінансовий план на рік: 5 практичних порад

Особисті фінанси
Фінансовий план допомагає не лише досягати поставлених цілей, але й підвищити гнучкість та захистити бюджет. Його головна мета — зберегти баланс між стабільністю та здатністю швидко адаптуватися до змін попри зовнішні виклики.
Про це розповіли фахівці «Фінкульту».

5 кроків, які допоможуть керувати коштами протягом року

Крок 1. Визначте базові пріоритети

Проаналізуйте свої регулярні витрати, починаючи із базових — житло, харчування, здоров’я.
Оцініть всі джерела доходів і витрат протягом останніх 2−3 місяці, щоб реально оцінити фінансову ситуацію.

Крок 2. Формування резерву

Експерти радять «не класти всі гроші в один кошик». Диверсифікуйте заощадження, зберігаючи частину з них на банківському рахунку, а іншу частину — у швидкодоступній формі.
Переконайтесь, що у випадку непередбачених ситуацій ви матимете доступ до коштів онлайн чи офлайн.

Крок 3. Плануйте короткими періодами

Розділіть річний план на квартальні або місячні проміжки, залишаючи можливість коригувати його відповідно до змін у доходах або витратах.
Фахівці радять регулярно переглядати бюджет — щомісяця або навіть частіше.

Крок 4. Створіть фінансовий буфер

Виділіть 5−10% доходу на «резервний фонд», щоб уникнути стресу під час непередбачених витрат.

Крок 5. Обирайте надійні фінансові інструменти

Основна мета — зберегти кошти без ризиків. За словами експертів, варто звернути увагу на депозити з державною гарантією чи ощадні рахунки.
Нагадаємо, фінансова подушка безпеки — це запас коштів, який дозволяє «триматися на плаву» у разі втрати роботи чи будь-яких форс-мажорних обставин. Раніше Finance.ua писав, як накопичити фінансову подушку, де тримати і яку суму мати про запас
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
