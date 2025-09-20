Диверсифікація: як розподілити гроші і зменшити фінансові ризики Сьогодні 12:09 — Особисті фінанси

Диверсифікація: як розподілити гроші і зменшити фінансові ризики

Диверсифікація — це простий принцип: «не класти всі гроші в один кошик». Інакше кажучи, не тримати всі заощадження в одному банку, одній валюті чи в одному фінансовому інструменті.

Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

Основні рівні диверсифікації

Банківські вклади. Розподіляйте депозити між кількома банками в межах гарантованої суми від Фонду гарантування вкладів, щоб мінімізувати ризики у разі неплатоспроможності одного з банків.

Валюти. Експерти радять тримати частину заощаджень у гривні, частину — у іноземних валютах.

Інструменти. Крім депозитів, можна розглянути облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), накопичувальне страхування життя, пенсійні програми тощо.

Терміни. Розподіляйте кошти на «короткі» (до року) та «довгі» (понад 3−5 років) фінансові інструменти, щоб мати і доступний резерв, і майбутній капітал.

Формула фінансової стійкості може виглядати так:

50% — короткострокові потреби, захист від ризиків. Наприклад, кошти на депозитних рахунках;

30% — середньострокові інвестиції (ОВДП, надійні фінансові інструменти з вищим доходом);

20% — довгострокові накопичення (пенсійні програми, страхування, інвестиції на майбутнє).

Нагадаємо, за словами експерта, після рішення НБУ залишити без змін облікову ставку, у найближчі 1,5 місяці середні ставки за гривневими депозитами залежно від терміну розміщення залишаться на рівні 13−14,5% річних.

