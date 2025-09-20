Диверсифікація: як розподілити гроші і зменшити фінансові ризики
Диверсифікація — це простий принцип: «не класти всі гроші в один кошик». Інакше кажучи, не тримати всі заощадження в одному банку, одній валюті чи в одному фінансовому інструменті.
Про це розповідають фахівці «Фінкульту».
Основні рівні диверсифікації
Банківські вклади. Розподіляйте депозити між кількома банками в межах гарантованої суми від Фонду гарантування вкладів, щоб мінімізувати ризики у разі неплатоспроможності одного з банків.
Валюти. Експерти радять тримати частину заощаджень у гривні, частину — у іноземних валютах.
Інструменти. Крім депозитів, можна розглянути облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), накопичувальне страхування життя, пенсійні програми тощо.
Терміни. Розподіляйте кошти на «короткі» (до року) та «довгі» (понад 3−5 років) фінансові інструменти, щоб мати і доступний резерв, і майбутній капітал.
Формула фінансової стійкості може виглядати так:
- 50% — короткострокові потреби, захист від ризиків. Наприклад, кошти на депозитних рахунках;
- 30% — середньострокові інвестиції (ОВДП, надійні фінансові інструменти з вищим доходом);
- 20% — довгострокові накопичення (пенсійні програми, страхування, інвестиції на майбутнє).
Нагадаємо, за словами експерта, після рішення НБУ залишити без змін облікову ставку, у найближчі 1,5 місяці середні ставки за гривневими депозитами залежно від терміну розміщення залишаться на рівні 13−14,5% річних.
Як вигідно купити/продати ОВДП, щоб не переплачувати банку
