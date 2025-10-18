0 800 307 555
Фінансові поради для кожного десятиліття життя

Особисті фінанси
49
Фінансові поради для кожного десятиліття життя
Фінансові поради для кожного десятиліття життя
Протягом життя фінансові потреби людини неминуче змінюються. Якщо у 20 років головне навчитися заощаджувати та інвестувати, то у 50 варто замислитися щодо пенсії. Тому й підхід до грошей повинен змінюватися.
Експерти поділилися рекомендаціями, що робити з грошима протягом кожного десятиліття життя, пише Huff Post.

20 років: формування фінансових звичок

Бола Сокунбі, засновниця Clever Girl Finance, радить двадцятирічним швидше почати вести бюджет, заощаджувати та інвестувати.
Варто звернути увагу на стратегію «спочатку заплати собі» — перш ніж зробити будь-які витрати або платежі, виділити частину свого доходу для особистих заощаджень та інвестицій.

30 років: диверсифікація та фінансове планування

30 років — це вік, коли більшість вже обізнана з фінансовими продуктами. Проте не зайвим буде звернутися до фінансового консультанта, який допоможе розширити інвестиційний портфель.
Експерт радить уникати накопичення боргів з високими відсотками, таких як борг за кредитними картками.
Ще одна порада — створити подушку безпеки, яка дозволить «триматися на плаву» у разі втрати роботи чи будь-яких форс-мажорних обставинах.
Шукайте можливості збільшення доходу через кар’єрний ріст або підробітки.

40 років: оформлення полісу

У цей період життя варто замислитися про страхування здоровʼя, особливо якщо у вас є утриманці.
Переконайтеся, що ваш поліс забезпечує належний захист для близьких, які залежать від вас у плані доходу.

50 років: оптимізація витрат

У 50 років вже потрібно планувати вихід на пенсію. Перегляньте свої заощадження та складіть план, відповідно до своїх цілей.
Якщо дорослі діти живуть окремо, а додатковий простір не потрібен, можна зменшити витрати на утримання великого житла, продавши його та переселившись у менше. При цьому виручені кошти можна використати для інвестицій.

60 років: вихід на пенсію

Настав час розробити стратегію зняття коштів із пенсійних рахунків та уважно контролювати витрати, щоб зберегти накопичений капітал.
Слід уникати перевитрат у періоди зменшення доходів. Переконайтеся, що основні потреби покриті, а потім продумайте, як стратегічно фінансувати одноразові витрати.

70 років: управління спадщиною

У сімдесят важливо подбати про заповіт та спадщину. Зверніться до нотаріуса, який допоможе оформити все належним чином.
Визначте «пороги витрат» у своєму пенсійному плані, щоб мати змогу передбачити, який рівень витрат залишає можливість досягти ваших фінансових цілей на пенсії.

80 років: пильність

Пенсіонери часто стають жертвами шахраїв. Контролюйте, куди йдуть ваші кошти, та переконайтеся, що ваші бажання щодо спадщини виконані.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
