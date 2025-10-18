Фінансові поради для кожного десятиліття життя Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Протягом життя фінансові потреби людини неминуче змінюються. Якщо у 20 років головне навчитися заощаджувати та інвестувати, то у 50 варто замислитися щодо пенсії. Тому й підхід до грошей повинен змінюватися.

Експерти поділилися рекомендаціями, що робити з грошима протягом кожного десятиліття життя, пише Huff Post.

20 років: формування фінансових звичок

Бола Сокунбі, засновниця Clever Girl Finance, радить двадцятирічним швидше почати вести бюджет, заощаджувати та інвестувати.

Варто звернути увагу на стратегію «спочатку заплати собі» — перш ніж зробити будь-які витрати або платежі, виділити частину свого доходу для особистих заощаджень та інвестицій.

30 років: диверсифікація та фінансове планування

30 років — це вік, коли більшість вже обізнана з фінансовими продуктами. Проте не зайвим буде звернутися до фінансового консультанта, який допоможе розширити інвестиційний портфель.

Експерт радить уникати накопичення боргів з високими відсотками, таких як борг за кредитними картками.

Ще одна порада — створити подушку безпеки, яка дозволить «триматися на плаву» у разі втрати роботи чи будь-яких форс-мажорних обставинах.

Шукайте можливості збільшення доходу через кар’єрний ріст або підробітки.

40 років: оформлення полісу

У цей період життя варто замислитися про страхування здоровʼя, особливо якщо у вас є утриманці.

Переконайтеся, що ваш поліс забезпечує належний захист для близьких, які залежать від вас у плані доходу.

50 років: оптимізація витрат

У 50 років вже потрібно планувати вихід на пенсію. Перегляньте свої заощадження та складіть план, відповідно до своїх цілей.

Якщо дорослі діти живуть окремо, а додатковий простір не потрібен, можна зменшити витрати на утримання великого житла, продавши його та переселившись у менше. При цьому виручені кошти можна використати для інвестицій.

60 років: вихід на пенсію

Настав час розробити стратегію зняття коштів із пенсійних рахунків та уважно контролювати витрати, щоб зберегти накопичений капітал.

Слід уникати перевитрат у періоди зменшення доходів. Переконайтеся, що основні потреби покриті, а потім продумайте, як стратегічно фінансувати одноразові витрати.

70 років: управління спадщиною

У сімдесят важливо подбати про заповіт та спадщину. Зверніться до нотаріуса, який допоможе оформити все належним чином.

Визначте «пороги витрат» у своєму пенсійному плані, щоб мати змогу передбачити, який рівень витрат залишає можливість досягти ваших фінансових цілей на пенсії.

80 років: пильність

Пенсіонери часто стають жертвами шахраїв. Контролюйте, куди йдуть ваші кошти, та переконайтеся, що ваші бажання щодо спадщини виконані.

