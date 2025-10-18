Поточний рахунок чи депозит: який фінансовий інструмент обрати Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Поточний рахунок чи депозит: який фінансовий інструмент обрати

Під час фінансового планування важливо визначитися, де зберігати гроші: на поточному рахунку чи депозиті. Кожен із цих інструментів має свої переваги, а правильне поєднання допомагає не лише контролювати витрати, а й збільшувати заощадження.

Фахівці «Фінкульту» розповідають , який інструмент найкраще підходить для реалізації фінансових цілей.

Поточний рахунок — для щоденних витрат

Поточний рахунок — це основний банківський рахунок для повсякденних операцій.

Читайте також Диверсифікація: як розподілити гроші і зменшити фінансові ризики

Серед основних переваг цього фінансового інструмента — гроші завжди доступні. Це зручно для щоденних витрат, онлайн-покупок, оплати рахунків та переказів.

Проте відсотки на таких рахунках зазвичай не нараховуються.

Депозит — для накопичення коштів

Депозит — це гроші, які ви передаєте банку на зберігання на визначений термін або до запиту.

Підійде тим, хто планує накопичити кошти на конкретну мету — подорож, новий гаджет, навчання.

Головна перевага депозиту — гроші працюють на вас завдяки нарахованим відсоткам.

Читайте також Перший депозит: що потрібно знати перед відкриттям

Водночас кошти залишаються недоступними протягом визначеного терміну, а дострокове зняття може зменшити або зовсім скасувати нараховані відсотки.

Поточний рахунок чи депозит: як обрати

Експерти радять першочергово визначити ціль — коротко- чи довгострокову.

Якщо гроші можуть знадобитися будь-коли — краще залишити їх на поточному рахунку. Якщо ж ви плануєте накопичення — оберіть депозит.

Щоб накопичити фінансову подушку безпеки (3−6 місяців витрат), краще поєднати обидва інструменти: частину грошей розмістити на депозит, частину — на рахунок для швидкого доступу.

Практичні лайфхаки:

Мікронакопичення. Навіть 500 чи 1000 гривень на депозиті щомісяця вже починають працювати на вас.

Навіть 500 чи 1000 гривень на депозиті щомісяця вже починають працювати на вас. Цифрові цілі. Відкрийте окремий депозит для конкретної фінансової мети — це допомагає не витрачати кошти на дрібниці.

Відкрийте окремий депозит для конкретної фінансової мети — це допомагає не витрачати кошти на дрібниці. Автоматизація. Налаштуйте автоматичний переказ частини зарплати на депозит, щоб заощадження зростали без зусиль.

Налаштуйте автоматичний переказ частини зарплати на депозит, щоб заощадження зростали без зусиль. Вибір депозиту. Перед відкриттям депозиту перевіряйте ставки та умови різних банків — навіть різниця у 1−2% може суттєво збільшити суму накопичень.

Про топ-5 вигідних депозитів від банків в Україні розповіли у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.