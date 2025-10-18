Поточний рахунок чи депозит: який фінансовий інструмент обрати
Під час фінансового планування важливо визначитися, де зберігати гроші: на поточному рахунку чи депозиті. Кожен із цих інструментів має свої переваги, а правильне поєднання допомагає не лише контролювати витрати, а й збільшувати заощадження.
Фахівці «Фінкульту» розповідають, який інструмент найкраще підходить для реалізації фінансових цілей.
Поточний рахунок — для щоденних витрат
Поточний рахунок — це основний банківський рахунок для повсякденних операцій.
Серед основних переваг цього фінансового інструмента — гроші завжди доступні. Це зручно для щоденних витрат, онлайн-покупок, оплати рахунків та переказів.
Проте відсотки на таких рахунках зазвичай не нараховуються.
Депозит — для накопичення коштів
Депозит — це гроші, які ви передаєте банку на зберігання на визначений термін або до запиту.
Підійде тим, хто планує накопичити кошти на конкретну мету — подорож, новий гаджет, навчання.
Головна перевага депозиту — гроші працюють на вас завдяки нарахованим відсоткам.
Водночас кошти залишаються недоступними протягом визначеного терміну, а дострокове зняття може зменшити або зовсім скасувати нараховані відсотки.
Поточний рахунок чи депозит: як обрати
Експерти радять першочергово визначити ціль — коротко- чи довгострокову.
Якщо гроші можуть знадобитися будь-коли — краще залишити їх на поточному рахунку. Якщо ж ви плануєте накопичення — оберіть депозит.
Щоб накопичити фінансову подушку безпеки (3−6 місяців витрат), краще поєднати обидва інструменти: частину грошей розмістити на депозит, частину — на рахунок для швидкого доступу.
Практичні лайфхаки:
- Мікронакопичення. Навіть 500 чи 1000 гривень на депозиті щомісяця вже починають працювати на вас.
- Цифрові цілі. Відкрийте окремий депозит для конкретної фінансової мети — це допомагає не витрачати кошти на дрібниці.
- Автоматизація. Налаштуйте автоматичний переказ частини зарплати на депозит, щоб заощадження зростали без зусиль.
- Вибір депозиту. Перед відкриттям депозиту перевіряйте ставки та умови різних банків — навіть різниця у 1−2% може суттєво збільшити суму накопичень.
Про топ-5 вигідних депозитів від банків в Україні розповіли у статті за посиланням.
