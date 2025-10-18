Як українці оцінюють свій матеріальний стан — опитування
Переважна більшість українців (72,4%) оцінюють матеріальний стан своєї родини як середній.
Про це свідчить соціальний моніторинг «Українське суспільство» хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.
Водночас 21,9% респондентів назвали свою родину бідною, а ще 3,5% — злиденною.
Лише 2,1% вважають себе заможними, і всього 0,2% — багатими.
Де українці не відчувають фінансового тиску
Більшість опитаних зазначили, що їм не потрібно позичати гроші чи звертатися по допомогу для оплати таких потреб:
- продукти харчування — 67,3%,
- комунальні платежі — 59,7%
- бюджетні електроприлади — 59,6%.
Натомість лише 25,5% можуть дозволити собі нову велику побутову техніку без потреби економити чи позичати кошти.
Як ми вже згадували, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, з 2022 року рівень бідності українців суттєво зріс, а нинішній прожитковий мінімум у 3000 гривень є абсурдним та не відображає реальних потреб.
Зараз рівень бідності населення в Україні, за даними Світового банку, за 2 роки зріс майже удвічі — з 20% до 37%.
Finance.ua вже писав, що попри зростання кількості зайнятих українців, рівень бідності не знижується. Зокрема, у червні частка тих, хто змушений економити на їжі, зросла порівняно з травнем до 25,2%.
Поділитися новиною
Також за темою
Як українці оцінюють свій матеріальний стан — опитування
Хто може не платити за доставку газу
Перша реєстрація авто: скільки податку треба сплатити
Міжнародний захист в Польщі: скільком українцям відмовили у 2025 році
ТОП-7 фраз у вакансіях, яких варто остерігатися шукачам і роботодавцям
Як збільшився попит на зарядні станції: ціни зросли на 10−20%