Як українці оцінюють свій матеріальний стан — опитування Сьогодні 10:06 — Особисті фінанси

Як українці оцінюють свій матеріальний стан — опитування

Переважна більшість українців (72,4%) оцінюють матеріальний стан своєї родини як середній.

Про це свідчить соціальний моніторинг «Українське суспільство» хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.

Водночас 21,9% респондентів назвали свою родину бідною, а ще 3,5% — злиденною.

Лише 2,1% вважають себе заможними, і всього 0,2% — багатими.

Де українці не відчувають фінансового тиску

Більшість опитаних зазначили, що їм не потрібно позичати гроші чи звертатися по допомогу для оплати таких потреб:

продукти харчування — 67,3%,

комунальні платежі — 59,7%

бюджетні електроприлади — 59,6%.



Натомість лише 25,5% можуть дозволити собі нову велику побутову техніку без потреби економити чи позичати кошти.

Як ми вже згадували , голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, з 2022 року рівень бідності українців суттєво зріс, а нинішній прожитковий мінімум у 3000 гривень є абсурдним та не відображає реальних потреб.

Зараз рівень бідності населення в Україні, за даними Світового банку, за 2 роки зріс майже удвічі — з 20% до 37%.

Finance.ua вже писав , що попри зростання кількості зайнятих українців, рівень бідності не знижується. Зокрема, у червні частка тих, хто змушений економити на їжі, зросла порівняно з травнем до 25,2%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.