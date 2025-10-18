0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як українці оцінюють свій матеріальний стан — опитування

Особисті фінанси
50
Як українці оцінюють свій матеріальний стан — опитування
Як українці оцінюють свій матеріальний стан — опитування
Переважна більшість українців (72,4%) оцінюють матеріальний стан своєї родини як середній.
Про це свідчить соціальний моніторинг «Українське суспільство» хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.
Водночас 21,9% респондентів назвали свою родину бідною, а ще 3,5% — злиденною.
Лише 2,1% вважають себе заможними, і всього 0,2% — багатими.
Як українці оцінюють свій матеріальний стан — опитування

Де українці не відчувають фінансового тиску

Більшість опитаних зазначили, що їм не потрібно позичати гроші чи звертатися по допомогу для оплати таких потреб:
  • продукти харчування — 67,3%,
  • комунальні платежі — 59,7%
  • бюджетні електроприлади — 59,6%.
Натомість лише 25,5% можуть дозволити собі нову велику побутову техніку без потреби економити чи позичати кошти.
Як українці оцінюють свій матеріальний стан — опитування
Як ми вже згадували, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, з 2022 року рівень бідності українців суттєво зріс, а нинішній прожитковий мінімум у 3000 гривень є абсурдним та не відображає реальних потреб.
Зараз рівень бідності населення в Україні, за даними Світового банку, за 2 роки зріс майже удвічі — з 20% до 37%.
Finance.ua вже писав, що попри зростання кількості зайнятих українців, рівень бідності не знижується. Зокрема, у червні частка тих, хто змушений економити на їжі, зросла порівняно з травнем до 25,2%.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems