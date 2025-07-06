Рівень безробіття впав до найнижчого показника за три роки, проте бідність не зменшується — дослідження Сьогодні 10:16

Рівень безробіття впав до найнижчого показника за три роки, проте бідність не зменшується — дослідження

В Україні рівень безробіття досягнув найнижчої позначки з початку повномасштабного вторгнення, водночас показник рівня бідності зріс.

Про це свідчать результати опитувань дослідницької агенції Info Sapiens, повідомляє Центр економічної стратегії.

Що показало дослідження

За даними дослідження, минулого місяця рівень безробіття в Україні впав до найнижчого показника за останні три роки — до 12%.

Попри зростання кількості зайнятих українців, рівень бідності не знижується.

Зокрема, у червні частка тих, хто змушений економити на їжі, зросла порівняно з травнем до 25,2%.

За яку суму готові працювати безробітні

За даними дослідження «Оцінка ринку праці України 2024−2025» від Держслужби зайнятості, 80% безробітних українців хочуть працювати менше ніж за 20 000 грн.

Лише 20% серед опитаних вказали бажаний рівень оплати праці понад 20 тис. грн.

Як повідомляє Work.ua, середня зарплата у травні сягнула 25 000 грн.

Найпомітніше зросли зарплати у таких категоріях:

«Логістика, склад, ЗЕД» — 24 000 грн, +4%;

«Сільське господарство, агробізнес» — 27 500 грн, +3%;

«Нерухомість» — 52 500 грн, +3%.

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