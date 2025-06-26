Більшість безробітних в Україні погоджуються на зарплату, меншу ніж 20 тисяч гривень — Finance.ua

Більшість безробітних в Україні погоджуються на зарплату, меншу ніж 20 тисяч гривень Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Більшість безробітних в Україні погоджуються на зарплату, меншу ніж 20 тисяч гривень

Лише кожен п’ятий безробітний в Україні очікує зарплату понад 20 тисяч гривень. Водночас більшість готові працювати за меншу оплату, але часто не на повний робочий день.

Як пише Укрінформ, про це свідчать дані дослідження «Оцінка ринку праці України 2024−2025» від Державної служби зайнятості.

«Коли ми ставили питання безробітним, що для них найбільш важливе в працевлаштуванні, зарплата виходила на перше місце. А потім ми запитали, за яку зарплату вони готові піти працювати?», — прокоментувала голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колеснікова.

За її словами, 80% готові і хочуть працювати менше ніж за 20 000 грн. Лише 20% серед опитаних вказали бажаний рівень оплати праці понад 20 тис. грн.

Зарплати у резюме та вакансіях

За даними Пенсійного фонду України, реальна середня заробітна плата станом на вересень 2024 року становила 18 021 грн (у квітні 2025 року — 19 856 грн. — Ред.). Тоді як середня зарплата по вакансіях на початку цього року була на рівні 22,5 тис. грн.

35% роботодавців повідомляли, що планують підвищувати заробітну плату своїм працівникам у поточному році.

«Я бачу повне неспівпадіння: роботодавець пропонує більшу зарплату, безробітні хочуть меншу, але працевлаштувати їх не вдається. Чому? Як з’ясувалося — все просто. Лише 56% безробітних висловили готовність працювати повний робочий день, тоді як 94% роботодавців потрібні працівники на весь день», — додала експертка.

Попит на віддалену роботу

Частка безробітних, які серед умов працевлаштування назвали дистанційну роботу, виявилася невисокою.

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«Насправді, запит невисокий — дистанційно хочуть працювати 22% безробітних, та надавати таку можливість готові 15% роботодавців. Іншими словами, бізнес готовий давати більші зарплати, задовольняти інші побажання кандидатів, але безробітні продовжують залишатися безробітними», — зазначила вона.

Дефіцит кадрів

Щодо дефіциту кадрів, то він демонструє стійкий тренд. Українським підприємствам найбільше не вистачає водіїв (близько 8 тис. вакансій) та швачок (близько 3 тис.).

«І знову ми бачимо дисбаланс. Якщо брак водіїв виник логічним шляхом, то зі швачками цікава історія. Сьогодні в Україні дійсно збільшився попит на цих працівниць з огляду на кількість підприємств легкої промисловості, які працюють на забезпечення армії. Але наша система професійної освіти готує дуже багато швачок. Втім, за півтора року навчання вони виходять з кваліфікацією конструктора, дизайнера тощо. І вже не хочуть працювати звичайною швачкою. Тому нам потрібно переглянути систему кваліфікацій», — додала Колеснікова.

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Нагадаємо, раніше президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак заявляв , що зараз в Україні потрібні робітники інструментальних спеціальностей ― фрезерувальники, токарі, працівники сфери машинобудування, тому що є великі замовлення на виробництво та відновлення військової техніки, а для цього потрібні люди високої кваліфікації.

Результати цьогорічного Індексу Соціального Добробуту від Міжнародного Інституту Свободи (ILI) свідчать , що українці працюють більше за інших, американці найменше працюють на придбання харчів. А найкращий баланс «життя — робота» мають ірландці.

Укрінформ За матеріалами:

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