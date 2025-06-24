Скільки українців залишиться в країні після війни, якщо зможуть отримувати гідну зарплату — опитування Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Скільки українців залишиться в країні після війни, якщо зможуть отримувати гідну зарплату — опитування

Понад 30% українців розглядають варіант залишитись в Україні після закінчення війни, якщо тут з’явиться можливість добре заробляти.

Учасникам дослідження запропонували уявити ситуацію, що після завершення війни загроза повторного нападу росії зберігатиметься ще понад 10 років. При цьому в Україні з’являться можливості заробітку на рівні інших країн Європи. Респондентів просили оцінити, чи вплинуло б це на рішення залишилися в Україні.

Основні результати

62,5% опитаних заявили, що залишаться в Україні попри все;

опитаних заявили, що залишаться в Україні попри все; 33,8% готові залишитися, якщо в країні буде можливість гідно заробляти та буде високий рівень життя.

готові залишитися, якщо в країні буде можливість гідно заробляти та буде високий рівень життя. 2,3% взагалі не планують залишатися в Україні.

Усього 96,3% респондентів готові залишитися в Україні.

Молодь до 30 років найбільше зацікавлена в економічних можливостях: 54,5% з них готові залишитися в Україні за умови гідного заробітку.

Економічні перспективи більше приваблюють чоловіків (37,2%), ніж жінок (31,0%).

Регіонально, найвищий рівень мотивації залишитися за умови гідного доходу зафіксований на Сході (38,8%), дещо нижчі — у Центрі (34,7%), Півдні (32,6%) та Заході (31,2%) країни.

Відмітимо, розмір мінімальної зарплати може суттєво відрізнятися в різних країнах Європи. Цей показник відображає економічний стан країни та рівень життя її громадян. Проте ключовим фактором є купівельна спроможність , тобто реальне значення зарплати з урахуванням вартості життя.

Найбільшу мінімальну заробітню плату за номінальним розміром отримують громадяни Люксембургу — 2638 євро на місяць. У Польщі мінімалка становить 1091 євро. Цей показник нижче, ніж у лідерів, однак вище за Португалію (1015 євро) і Чехію (826 євро), та поступається лише Словенії (1278 євро) серед країн Центральної Європи.

Нагадаємо, що уряд розглядає можливість підвищення мінімальної зарплати, яка не змінювалася з квітня 2024 року і наразі становить 8 тис. гривень, про що свідчить проєкт бюджетної декларації на 2026−2028 роки.

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