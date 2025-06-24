Скільки українців залишиться в країні після війни, якщо зможуть отримувати гідну зарплату — опитування
Понад 30% українців розглядають варіант залишитись в Україні після закінчення війни, якщо тут з’явиться можливість добре заробляти.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення CASE Україна.
Учасникам дослідження запропонували уявити ситуацію, що після завершення війни загроза повторного нападу росії зберігатиметься ще понад 10 років. При цьому в Україні з’являться можливості заробітку на рівні інших країн Європи. Респондентів просили оцінити, чи вплинуло б це на рішення залишилися в Україні.
Основні результати
- 62,5% опитаних заявили, що залишаться в Україні попри все;
- 33,8% готові залишитися, якщо в країні буде можливість гідно заробляти та буде високий рівень життя.
- 2,3% взагалі не планують залишатися в Україні.
Усього 96,3% респондентів готові залишитися в Україні.
Молодь до 30 років найбільше зацікавлена в економічних можливостях: 54,5% з них готові залишитися в Україні за умови гідного заробітку.
Економічні перспективи більше приваблюють чоловіків (37,2%), ніж жінок (31,0%).
Регіонально, найвищий рівень мотивації залишитися за умови гідного доходу зафіксований на Сході (38,8%), дещо нижчі — у Центрі (34,7%), Півдні (32,6%) та Заході (31,2%) країни.
Відмітимо, розмір мінімальної зарплати може суттєво відрізнятися в різних країнах Європи. Цей показник відображає економічний стан країни та рівень життя її громадян. Проте ключовим фактором є купівельна спроможність, тобто реальне значення зарплати з урахуванням вартості життя.
Найбільшу мінімальну заробітню плату за номінальним розміром отримують громадяни Люксембургу — 2638 євро на місяць. У Польщі мінімалка становить 1091 євро. Цей показник нижче, ніж у лідерів, однак вище за Португалію (1015 євро) і Чехію (826 євро), та поступається лише Словенії (1278 євро) серед країн Центральної Європи.
Нагадаємо, що уряд розглядає можливість підвищення мінімальної зарплати, яка не змінювалася з квітня 2024 року і наразі становить 8 тис. гривень, про що свідчить проєкт бюджетної декларації на 2026−2028 роки.
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