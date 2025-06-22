Купівельна спроможність мінімальної зарплати: хто лідирує в ЄС — Finance.ua

Купівельна спроможність мінімальної зарплати: хто лідирує в ЄС Сьогодні 13:09 — Світ

Купівельна спроможність мінімальної зарплати: хто лідирує в ЄС

Розмір мінімальної зарплати може суттєво відрізнятися в різних країнах Європи. Цей показник відображає економічний стан країни та рівень життя її громадян. Проте ключовим фактором є купівельна спроможність, тобто реальне значення зарплати з урахуванням вартості життя.

Де отримують найбільше у ЄС, розповідає inpoland.

У яких країнах ЄС найбільша мінімалка

Найбільшу мінімальну заробітню плату за номінальним розміром отримують громадяни Люксембургу — 2638 євро на місяць.

До пʼятірки країн Європи з найвищими мінімалками також входять:

Ірландія — 2282 євро;

Нідерланди — 2193 євро;

Німеччина — 2161 євро;

Бельгія — 2070 євро.

У Польщі мінімалка становить 1091 євро. Цей показник нижче, ніж у лідерів, однак вище за Португалію (1015 євро) і Чехію (826 євро), та поступається лише Словенії (1278 євро) серед країн Центральної Європи.

Менші мінімалки отримують в Литві (1038 євро) і Чехії (826 євро).

Де найвища купівельна спроможність

З урахуванням купівельної спроможності рейтинг виглядає дещо інакше:

Німеччина — 1992 євро;

Люксембург — 1969 євро;

Нідерланди — 1875 євро.

Польща посідає 7 місце з купівельною спроможністю у 1523 євро, випереджаючи Іспанію (1517 євро), Словенію (1427 євро) та Румунію (1340 євро).

Деякі країни ЄС, зокрема Італія, Австрія та Швеція, взагалі не мають законодавчо встановленої мінімальної зарплати. Проте дані свідчать: Центральна та Східна Європа, зокрема Польща, впевнено скорочують економічний розрив із Заходом — не лише за номінальними показниками, а й за реальним рівнем життя.

Що в Україні

Уряд розглядає можливість підвищення мінімальної зарплати, яка не змінювалася з квітня 2024 року і наразі становить 8 тис. гривень, про що свідчить проєкт бюджетної декларації на 2026−2028 роки.

У I кварталі 2025 року середня зарплата в Україні становила 23 460 грн ($562), що майже на чверть (24,1%) більше, ніж минулого року.

75% українців постійно купують продукцію за зниженою ціною та готові змінити звичні магазини заради вигіднішої ціни.

inpoland За матеріалами:

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