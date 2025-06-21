Українці полюють за знижками: 75% громадян зазвичай обирають акційні товари — дослідження Сьогодні 14:12

Українці полюють за знижками: 75% громадян зазвичай обирають акційні товари — дослідження

Один з найпоширеніших способів українців заощадити — купувати товари зі знижкою. Зокрема, 75% споживачів постійно купують продукцію за зниженою ціною та готові змінити звичні магазини заради вигіднішої ціни.

Про це свідчать дані дослідження «Динаміка сектору FMCG: food, non-food, drogerie», повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

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Як підрахували аналітики, магазини отримують майже половину загальної виручки завдяки акційним товарам: 56% у продовольчому сегменті та 49% — у непродовольчому.

Також українці вимушено змінюють наповнення продуктового кошика, шукаючи найвигідніші ціни. Зокрема, усе менше споживачів купують алкоголь, кондитерські вироби та снеки.

Це пояснюється здорожчанням шоколадних виробів. Через це громадяни перерозподіляють витрати на користь нешоколадних кондитерських виробів.

Ще одним трендом стала купівля готової продукції, що вказує на попит на зручні рішення: риба, морепродукти, мʼясні вироби.

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Зростає інтерес до продукції власних торговельних марок (ВТМ). 43% респондентів назвали низьку ціну основною мотивацією для вибору ВТМ замість брендових аналогів.

Нагадаємо, як свідчать дані Держстату, середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в травні 2025 року порівняно з травнем минулого року зросли на 22,1%. Подорожчали всі продукти.

Індекс борщу за місяць знизився на 12%, але в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця, коли вартість страви становила 222 грн.

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