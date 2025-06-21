Українці полюють за знижками: 75% громадян зазвичай обирають акційні товари — дослідження — Finance.ua
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Українці полюють за знижками: 75% громадян зазвичай обирають акційні товари — дослідження

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Українці полюють за знижками: 75% громадян зазвичай обирають акційні товари — дослідження
Українці полюють за знижками: 75% громадян зазвичай обирають акційні товари — дослідження
Один з найпоширеніших способів українців заощадити — купувати товари зі знижкою. Зокрема, 75% споживачів постійно купують продукцію за зниженою ціною та готові змінити звичні магазини заради вигіднішої ціни.
Про це свідчать дані дослідження «Динаміка сектору FMCG: food, non-food, drogerie», повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).
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Як підрахували аналітики, магазини отримують майже половину загальної виручки завдяки акційним товарам: 56% у продовольчому сегменті та 49% — у непродовольчому.
Українці полюють за знижками: 75% громадян зазвичай обирають акційні товари — дослідження
Також українці вимушено змінюють наповнення продуктового кошика, шукаючи найвигідніші ціни. Зокрема, усе менше споживачів купують алкоголь, кондитерські вироби та снеки.

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Це пояснюється здорожчанням шоколадних виробів. Через це громадяни перерозподіляють витрати на користь нешоколадних кондитерських виробів.
Ще одним трендом стала купівля готової продукції, що вказує на попит на зручні рішення: риба, морепродукти, мʼясні вироби.
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Зростає інтерес до продукції власних торговельних марок (ВТМ). 43% респондентів назвали низьку ціну основною мотивацією для вибору ВТМ замість брендових аналогів.
Нагадаємо, як свідчать дані Держстату, середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в травні 2025 року порівняно з травнем минулого року зросли на 22,1%. Подорожчали всі продукти.
Індекс борщу за місяць знизився на 12%, але в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця, коли вартість страви становила 222 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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