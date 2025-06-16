Як у червні зріс індекс борщу: що подорожчало, а що стало дешевше — Finance.ua

Як у червні зріс індекс борщу: що подорожчало, а що стало дешевше Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Як у червні зріс індекс борщу: що подорожчало, а що стало дешевше

У червні в Україні спостерігається суттєве зростання цін на м’ясо, тоді як вартість молодої городини та яєць знижується.

Про це йдеться в результатах продуктового моніторингу УКАБ

Ціни на овочі минулого врожаю продовжують зростати.

Індекс борщу за місяць знизився на 12%, але в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця, коли вартість страви становила 222 грн.

Де зросли ціни

Найвідчутніші зміни зафіксовано на ринку м’яса, де ціни стрімко пішли вгору.

Зокрема, яловичина (гуляш) зросла в ціні на 6% за місяць до 336 грн/кг, що на 20% дорожче, ніж торік.

Ще більш стрімке зростання продемонструвала курятина: філе здорожчало на 11% до 222 грн/кг (+39% за рік), стегно — на 28% до 154 грн/кг (+39% за рік), а тушка — на 25% до 110 грн/кг (+42% за рік).

Ціни на овочі демонструють сезонну динаміку: продукція нового врожаю дешевшає, а старого — дорожчає.

Вартість ріпчастої цибулі в роздріб досягла 40 грн/кг, що на 33% більше, ніж місяць тому, та на 32% дорожче торішніх показників. Стара картопля на полицях супермаркетів коштує в середньому 38 грн/кг, додавши 10% за місяць (+33% за рік).

Водночас на ринку з’являються овочі нового врожаю, що тисне на ціни. Так, молода капуста подешевшала на 66% за місяць до 25 грн/кг (але на 64% дорожче минулого року). Ціни на огірки продовжують знижуватись.

Нагадаємо у травні 2025 року в Україні помітно здорожчали свинина, цибуля, капуста, морква й буряк. Водночас індекс борщу, тобто вартість його приготування, за місяць зріс на 19%.

Довідка Finance.ua:

Водночас уже пів року на українському ринку праці зберігається тенденція: середня зарплата зростає щомісяця приблизно на 500 грн. У травні вона сягнула 25 000 грн.

за даними платформи OLX Робота, у травні 2025 року кількість пропозицій сезонної роботи помітно збільшилась. Найбільше оголошень зосереджено у кількох сферах і регіонах, а медіанна зарплата в деяких випадках перевищує 35 тисяч гривень.

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