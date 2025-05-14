Вартість борщу за рік зросла удвічі: що з цінами на продукти (інфографіка) — Finance.ua

Вартість борщу за рік зросла удвічі: що з цінами на продукти (інфографіка) Сьогодні 19:40 — Особисті фінанси

Вартість борщу за рік зросла удвічі: що з цінами на продукти (інфографіка)

У травні 2025 року в Україні помітно здорожчали свинина, цибуля, капуста, морква й буряк. Водночас індекс борщу, тобто вартість його приготування, за місяць зріс на 19%.

Про це свідчить оновлений продуктовий моніторинг Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначають аналітики, для приготування борщу (на 3 літри води) за традиційним рецептом знадобляться: 250 г капусти, 500 г буряка, 300 г картоплі, 150 г моркви, 100 г цибулі, 2 столові ложки томатної пасти, 30 мл олії, 500 г свинячих ребер, а також сіль, перець і лавровий лист за смаком.

Вартість такого продуктового набору для приготування борщу зараз становить 222 грн. За рік вартість зросла на52%.

Якщо додати до борщу: дві скибочки батона (50 г), столову ложку сметани (25 г) та зубчик часнику (5 г), його ціна зросте до 232 грн проти 195 грн минулого місяця.

Як змінилися ціни

Найбільш відчутне зростання цін зафіксовано в категорії овочів.

Цибуля ріпчаста подорожчала майже вдвічі (+82% за місяць) і наразі коштує в середньому 29,9 грн/кг, що на 91% більше, ніж торік. Очікується, що ціна зростатиме щонайменше до липня, залежно від обсягів імпортних постачань.

Буряк додав у ціні 60% за місяць і на 121% перевищує торішній показник, вартуючи 46,9 грн/кг, капуста подорожчала до 72,5 грн/кг — на 42% у місячному вимірі, а річне зростання сягнуло рекордних 437%.

Морква зросла в ціні до 49,9 грн/кг — на 14% за місяць, що на 342% більше, ніж у травні 2024 року. Основною причиною подорожчання буряка, капусти та моркви є суттєве скорочення пропозиції на тлі сезонного зменшення запасів.

Читайте також Ціни на продукти зросли на 20%: які товари подорожчали найбільше

Водночас стара картопля дещо подешевшала — на 2% за місяць, до 34,4 грн/кг, під тиском молодої картоплі, яка наразі коштує 80−130 грн/кг. Очікується, що з середини червня ціна на молоду картоплю знижуватиметься завдяки зростанню внутрішньої пропозиції.

Також тенденцію до зростання цін демонструє й ринок м’яса. Найбільше зросла вартість ошийка — на +20% за місяць до 330 грн/кг. Очікувати зниження вартості найближчим часом не варто, оскільки фіксується скорочення внутрішньої пропозиції, зумовлене зменшенням поголів’я свиней на 11% у порівнянні з минулим роком і зниженням забійної маси на 9% у першому кварталі 2025-го.

Яловичина подорожчала на 6% за місяць, до 317 грн/кг, на тлі скорочення поголів’я великої рогатої худоби та впливу цін на свинину. Куряче філе додало 5% за місяць і коштує 200 грн/кг, що на 29% більше, ніж рік тому. Курячі стегна за місяць подешевшали на 4%, до 120 грн/кг, за рік ціна зросла на 8%.

Ринок молочної продукції на початку травня 2025 року залишається стабільним, із коливанням цін на полицях супермаркетів у межах 1−6% залежно від товару. Проте, порівняно з минулим роком, більшість молочних продуктів суттєво подорожчали.

Читайте також На чому економлять українці найбільше: результати дослідження

Також стабільні ціни на бакалійні товари. Соняшникова олія подорожчала на 2% за місяць — до 76,7 грн за 850 мл, що на 30% більше, ніж торік. Ціна на рис (50,1 грн/кг) залишилася незмінною порівняно з квітнем та навіть виявилася на 13% нижчою, ніж у травні 2024 року, що пояснюється зниженням світових цін.

Які продукти подешевшали

Якщо говорити про зниження цін, то воно спостерігається серед яєць та салатних овочів.

Курячі яйця категорії С1 подешевшали на 5% за місяць — до 72,3 грн за десяток, хоча в річному вимірі їхня вартість залишається на 50% вищою. З настанням тепла очікується подальше зниження цін.

Суттєво подешевшали огірки — на 31% за місяць — до 53,5 грн/кг, що на 14% нижче, ніж торік; помідори — на 21%, до 99,5 грн/кг, що також на 7% менше у річному порівнянні. Така динаміка пояснюється збільшенням внутрішньої пропозиції тепличної продукції та стабільним рівнем імпорту. Очікується, що ціни на огірки можуть знизитися ще на 5−10% у найближчі тижні.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.