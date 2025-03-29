Ціни на продукти зросли на 20%: які товари подорожчали найбільше — Finance.ua

Ціни на продукти зросли на 20%: які товари подорожчали найбільше
Оптові ціни виробників промислової продукції в лютому 2025 року порівняно із лютим минулого року зросли на 37,0%. Ціни в межах України зросли на 40,0%, за межі України — на 15,9%.
Про це свідчать дані Держстату.
За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 20,2%, зокрема в межах України — на 18,0%, за межі України — на 29,1%.
На що ціни зросли найбільше
Найбільше зросли ціни у виробництві молочних продуктів — на 21,2%, у т.ч. всередині України — на 21,4%.
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У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 15,8%, зокрема всередині України — на 16,4%.
У виробництві м’яса ціни зросли на 10,2%, зокрема, всередині України — на 12,0%.
Виробники напоїв підняли ціни на 8,5%, зокрема всередині України — на 8,6%.
Ціни у виробників цукру впали за рік на 1,5%, у т.ч. всередині України зросли на 0,4%.
Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.
Нагадаємо, в Україні у березні 2025 року продовжують зростати ціни на продовольчі товари, причинами чого є зміни у попиті та пропозиції, а також сезонні фактори, що впливають на ринок.
Основними причинами зростання цін були: сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов. Проте збільшення надоїв молока повинно змінити цінову ситуацію на ринку з настанням тепла (орієнтовно кінець квітня).
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