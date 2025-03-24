Продовольчі товари продовжили дорожчати перед Великоднем — Finance.ua

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Продовольчі товари продовжили дорожчати перед Великоднем

Особисті фінанси
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Продовольчі товари продовжили дорожчати перед Великоднем
Продовольчі товари продовжили дорожчати перед Великоднем
В Україні у березні 2025 року продовжують зростати ціни на продовольчі товари, причинами чого є зміни у попиті та пропозиції, а також сезонні фактори, що впливають на ринок.
Про це повідомляється у продуктовому моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
Відповідно до оновленого продуктового моніторингу УКАБ, у березні 2025 року в Україні продовжується тенденція до зростання цін на продовольчі товари.
Здебільшого причинами коливання цін на продукти є зміни в попиті та пропозиції, а також сезонні фактори, що впливають на ринок.

Які товари найбільше зросли у ціні

Найбільше зростання цін зафіксовано в категорії овочів.
Лідером серед подорожчання стали томати (+39% за місяць), що пов’язано з низькими обсягами власного виробництва та переважним імпортом із Туреччини, який останнім часом трохи скоротився.
Також суттєво подорожчала морква, яка додала 30% у роздрібній ціні за місяць. Її вартість зросла через високий рівень імпортної залежності та сезонний дефіцит вітчизняної продукції.
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До товарів, що помітно подорожчали у березні, варто віднести курятину. Куряча тушка додала 10%, філе — 7%, стегно — 5%. Таке здорожчання викликане стабільно високими витратами на корми, вартість яких поступово має стабілізуватись.
Водночас свинина демонструє помірне зростання (1−2%), а яловичина додала 4%.
Ріст цін демонструють і яйця, що подорожчали на 10% за місяць, досягнувши середньої ціни 73,1 грн за десяток, майже зрівнявшись із ціною 2023 року за аналогічний період. Основні фактори впливу — вартість кормів і погодні умови.
Молочні продукти продовжують дорожчати, але темпи зростання дещо сповільнилися. Найбільше підвищились ціни на: молоко +11%, сир голландський +7, вершки +5%.

Чому продукти дорожчають

Основними причинами зростання цін були: сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов. Проте збільшення надоїв молока повинно змінити цінову ситуацію на ринку з настанням тепла (орієнтовно кінець квітня).
Ціни на бакалійні товари залишаються відносно стабільними, за винятком соняшникової олії. Олія подорожчала на 4% за місяць, що пов’язано зі зростанням цін на насіння соняшника.
Єдиним продуктом, що помітно подешевшав, стало пшеничне борошно, яке втратило 16% у вартості за місяць. Це можна пояснити передсвятковими акціями в супермаркетах і маркетинговими стратегіями мереж для збільшення обсягів продажів напередодні Великодніх свят.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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