Ціни на масло в Україні сягнули 10-річного рекорду — Finance.ua
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Ціни на масло в Україні сягнули 10-річного рекорду

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Вершкове масло нині коштує «космічних» грошей порівняно з ціною, яка була ще 2 — 3 роки тому. Вже на початку 2025 року вартість масла злетіла так, що сягнула стелі за останнє десятиріччя.
Чому ціни на масло б’ють рекорди
Експерт молочного ринку Максим Фастєєв говорить, що річна споживча інфляція вершкового масла в січні продовжила зростати та досягла майже 34% до січня 2024 року.
Основним драйвером є товарний ринок — нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується, говорить експерт.
За його словами, річна споживча інфляція вершкового масла може прискоритись за підсумками лютого або березня, але це відбудеться вже не через подорожчання продукту в магазині, а через низьку базу попереднього періоду.
За матеріалами:
Телеканал 24
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