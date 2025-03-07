У 2025 р. п’ять нових українських продуктів з’являться на ринку Китаю — Finance.ua
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У 2025 р. п’ять нових українських продуктів з’являться на ринку Китаю

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Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринку КНР для деяких видів агропродукції.
«Наразі погоджено протоколи й найближчим часом ми будемо підписувати їх з китайською стороною щодо постачання гороху та водних продуктів дикого вилову», — відзначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
Він зауважив, що підписання необхідних протоколів щодо експорту українського гороху до Китаю планувалось підписати ще у 2024 році.
«На завершальній стадії переговорний процес з Китаєм щодо кормів для домашніх тварин, м’яса птиці та борошна. Переконаний, що у цьому році ми завершимо ці процедури, і ще три об’ємні ринки Китаю будуть відкриті для українських виробників», — підсумував Сергій Ткачук.
За матеріалами:
agronews
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