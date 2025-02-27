Ціни на яйця знизились завдяки збільшенню обсягів продукції — Finance.ua

Ціни на яйця знизились завдяки збільшенню обсягів продукції
Середня ціна на курячі яйця в Україні у лютому 2025 року склала 66,7 грн за десяток.
Про це йдеться у звіті асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» за підсумками щомісячного моніторингу цін на основні продукти харчування в країні.
Зазначається, що цей рівень на 13% нижчий за січневий, однак на 7% вищий за показник лютого минулого року.
В УКАБ зауважили, що ціни на яйця знизилися порівняно з грудневими показниками.
«Таке зниження обумовлено післясвятковою нормалізацією ринкових процесів: виробництво яєць відновилося після пікового попиту в святковий період, що призвело до збільшення обсягів продукції та зниження цін», — пояснили фахівці.
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