Ціни на яйця знизились завдяки збільшенню обсягів продукції — Finance.ua

Ціни на яйця знизились завдяки збільшенню обсягів продукції Сьогодні 06:33

Середня ціна на курячі яйця в Україні у лютому 2025 року склала 66,7 грн за десяток.

Про це йдеться у звіті асоціації « Український клуб аграрного бізнесу » за підсумками щомісячного моніторингу цін на основні продукти харчування в країні.

Зазначається, що цей рівень на 13% нижчий за січневий, однак на 7% вищий за показник лютого минулого року.

В УКАБ зауважили, що ціни на яйця знизилися порівняно з грудневими показниками.

«Таке зниження обумовлено післясвятковою нормалізацією ринкових процесів: виробництво яєць відновилося після пікового попиту в святковий період, що призвело до збільшення обсягів продукції та зниження цін», — пояснили фахівці.

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