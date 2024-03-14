На чому економлять українці найбільше: результати дослідження — Finance.ua

На чому економлять українці найбільше: результати дослідження Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

На чому економлять українці найбільше: результати дослідження

У 2023 році тенденція економити серед українських споживачів збереглася. Залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців.

Про це свідчить дослідження «Делойт» про споживацькі настрої українців

Найменше економлять на лікарських засобах, дитячих товарах та купівлі готової їжі.

Щодо продуктів харчування, які становлять значну частку чека українців, то витрати в цьому сегменті зросли у 32% споживачів. Значна частина українців купує їжу (47%) та ліки (43%) про запас.

Водночас українці переосмислюють свої харчові звички та змінюють пріоритети. Відвідування ресторанів і барів у 2023 році скоротилося: 55% опитаних роблять це значно рідше, що на 24 в. п. менше, ніж у 2022 році. Натомість зростає популярність приготування їжі вдома (50%) — найбільше це стосується тимчасово безробітних (53%), фрилансерів (72%) і тих, хто займається домогосподарством (59%).

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Дозвілля продовжує бути не в пріоритеті витрат — 65% респондентів економлять на розвагах поза домом, а 58% рідше, ніж минулого року, відвідують кінотеатри та концерти. Проте онлайн-розваги стають все більш популярними: 32% українців збільшили витрати на перегляд ТБ та стримінгових каналів.

Порівняння з настроями споживачів у світі

Цього року було проведено порівняння споживацьких настроїв українців з настроями споживачів у Німеччині, Польщі, США, Канаді, ПАР та із середнім світовим показником.

Українці найбільше серед жителів інших країн, у яких проводилось дослідження, витрачають на продукти харчування та обов’язкові платежі. Цей показник сягає 66%, що понад удвічі більше, ніж середній світовий показник. Україна — єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%.

Українці значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування.

Найбільш помітна різниця у розподілі бюджету на такі категорії:

Дозвілля (включно з ресторанами/кафе), відпочинок і туризм: українці витрачають 2% свого бюджету на цю категорію, у той час як жителі Німеччини — 17%, Польщі - 15%, США — 19%, Канади — 15%, ПАР — 17%.

Електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку: українці витрачають 2% бюджету на цю категорію, жителі Німеччини — 10%, Польщі - 12%, США — 12%, Канади — 10%, ПАР — 14%.

У таких категоріях, як одяг та взуття, охорона здоров’я, транспортні витрати та цифрові послуги, немає відчутної різниці між українцями та жителями порівнюваних країн.

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