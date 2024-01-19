Мінімальна зарплата в Україні та світі: де можна прожити на цю суму (інфографіка) — Finance.ua

Мінімальна зарплата в Україні та світі: де можна прожити на цю суму (інфографіка) Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Мінімальна зарплата в Україні та світі: де можна прожити на цю суму (інфографіка)

Аналітики Picodi Україна перевірили, як змінився розмір мінімальної заробітної плати в 67 країнах, вивчили зміни цін на продукти та дізналися, як виглядає співвідношення вартості скромного продуктового кошика до мінімальної оплати праці.

З січня 2023 року в більшості розглянутих в дослідженні країн (58 із 67) мінімальна заробітна плата змінилася.

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Несуттєво підвищилась зарплата в Франції (3,4%), Німеччині (2,8%) та Таїланді (2,4%). А в таких країнах як Іспанія, Малайзія та В'єтнам уряд заморозив розмір мінімальної зарплати або ще не ухвалив рішення про її підвищення.

Найвище зростання мінімальної оплати праці аналітики зафіксували в Аргентині (138%) і Туреччині (100%), хоч це і викликано високою інфляцією в згаданих вище країнах.

Україна в цьому рейтингу посіла 40-е місце: «чиста» мінімальна зарплата з 1 січня 2024 р. дорівнюватиме 5 715,5 гривні, що на 6% більше, ніж на початку 2023 року (5 393,5 ₴).

Продуктовий кошик: на скільки подорожчали основні продукти харчування

Для цього дослідження аналітики створили умовний продуктовий кошик, до якого увійшли: хліб, молоко, яйця, рис, сир, м’ясо, овочі та фрукти. Це досить скромний перелік, але вищезгадані продукти задовольняють мінімальну потребу дорослої людини в поживних речовинах.

Молоко (10 літрів) — 379 ₴;

Хліб (10 буханок) — 241 ₴;

Рис (1,5 кг) — 88 ₴;

Яйця (20 шт.) — 120 ₴;

Сир (1 кг) — 300 ₴;

М’ясо (6 кг) — 1 139 ₴;

Фрукти (6 кг) — 291 ₴;

Овочі (8 кг) — 260 ₴.

Загальна вартість такого мізерного продуктового кошика на початку 2024 року складає 2 818 ₴ (на 21,9% більше, ніж рік тому). Ця сума становить 49,3% від мінімальної зарплати після сплати податків. Минулого року це співвідношення дорівнювало 42,8%. Виходить, що зростання цін в Україні випередило зростання мінімальної зарплати.

У якій країні ви (не) проживете на мінімальну зарплату?

У кожної людини свої харчові звички, які залежать не тільки від країни проживання, але теж від сімейних традицій. Але незважаючи на це експерти вирішили порівняти вартість однакових продуктів у різних країнах світу та перевірити, який відсоток від офіційного мінімального доходу піде на їх оплату.

Найкомфортніше співвідношення цін базових продуктів до мінімальної заробітної плати ми відзначили у Великій Британії, Ірландії, Голландії, Австралії, Люксембурзі та Новій Зеландії. В цих країнах на продукти з нашого набору можна витратити менше ⅒ місцевої «мінімалки».

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Україна (значно) поступається перерахованим вище країнам: у нас ціна кошика базових продуктів становить 49,3% від мінімальної зарплати (58-е місце з 67 країн). В рейтингу нижче знаходяться такі країни, як Казахстан, Узбекистан і Вірменія.

Але в деяких країнах навіть за такий скромний набір продуктів доведеться заплатити більше половини мінімальної зарплати. До них належать Казахстан (54%), Індія (58,5%), В'єтнам (65,6%) і Вірменія (78,7%). А, наприклад, в Нігерії мінімальної зарплати не вистачає навіть для забезпечення базових потреб харчування.

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