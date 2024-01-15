Якими будуть зарплати протягом 2024 року в Україні: прогноз фінансового експерта — Finance.ua

Якими будуть зарплати протягом 2024 року в Україні: прогноз фінансового експерта Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Якими будуть зарплати протягом 2024 року в Україні: прогноз фінансового експерта

Інвестиційний банкір та фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що базовий сценарій передбачає продовження динаміки зростання доходів в Україні.

«Економіка росте — і це факт. Ми в попередньому 2023 році додали приблизно п’ять відсотків ВВП. Можливо, більше, треба буде дочекатися уточнених даних. Зростання економіки та доходів базується на збереженні макрофінансової стабільності, що є унікальним досягненням під час війни, яке сталося завдяки підтримці західних партнерів», — сказав він в ефірі телемарафону.

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Експерт також пояснив, що мінімальний рівень заробітної плати це той рівень, з якого сплачуються податки. Таким чином, коли уряд збільшує мінімальну зарплату це змушує той бізнес, який платить зарплати в «конвертах» більше платити офіційно. Тому, коли піднімається мінімальна зарплата, то збільшуються податкові надходження.

«Очікування говорять про те, що зарплати будуть зростати. При чому як номінальні, так і реальні з врахуванням інфляції. Звісно ми під час війни можемо дочекатись будь-яких непередбачуваних обставин, але базовий сценарій включає продовження динаміки зростання доходів, що є унікальною ситуацією для світової історії», — додав Фурса.

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Нагадаємо, 25 грудня 2023 року стало відомо, що за підсумками третього кварталу 2023 року середньомісячна заробітна плата склала 17 937 грн.

В 2024 році року планується збільшити розмір «мінімалки» в Україні. Відбудеться це двічі. З 1 січня 2024 року — «мінімалка» становитиме 7100 грн. При цьому в 2023 році сума дорівнювала 6800 грн. Через кілька місяців, у квітні 2024 року мінімальна зарплата зросте ще раз — до 8000 грн.

Довідка Finance.ua:

за даними Work.ua, у грудні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 000 грн;

рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та «OLX Робота» отримали майже 37 500 відгуків на військові вакансії, свідчать підрахунки Forbes на основі їхніх даних;

європейські країни є популярними напрямками для заробітчан за кордоном — одні придивляються до умов праці, а інші прагнуть переїхати до ЄС через вищу зарплату.



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УНІАН За матеріалами:

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