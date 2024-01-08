Що буде із зарплатами українців у 2024 році: прогноз НБУ — Finance.ua

Що буде із зарплатами українців у 2024 році: прогноз НБУ Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Що буде із зарплатами українців у 2024 році: прогноз НБУ

Національний банк України прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

«Ми вважаємо, що економіка продовжить зростання. Зростання економіки призводить до того, що відновлюється ринок праці. Але через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні», — сказала вона.

За їх словами, через це бізнес планує підвищувати заробітні платні. «Це вже відбувається і напевно продовжиться в наступному році», — зазначила Рожкова.

Вона наголосила, що це означає зростання статків та споживчого попиту в Україні.

Рожкова повідомила, що НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2024 році, яка все ж таки залишиться нижче 10%. Це призведе до того, що ставки за гривневими депозитами залишаться привабливими не лише для того, щоб зберегти гроші від знецінення, але й щось заробити.

Довідка Finance.ua:

пожвавлення економіки та сповільнення інфляції сприяли відновленню зростання реальних зарплат з ІІ кварталу 2023 року (за офіційними даними Державної служби статистики). Реальні зарплати відновили зростання не лише завдяки бюджетним виплатам, а й ресурсам підприємств. За оцінками НБУ, зростання зарплат збереглося і у IV кварталі;

Пенсійний фонд України оприлюднив статистику по офіційних зарплатах за 6 місяців 2023 року. Згідно з цими даними, найбільша кількість офіційних працівників отримує зарплати від 6,7 до 20,1 тис. грн.



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