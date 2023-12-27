Зарплати в Україні зросли від 23 до 50 відсотків за рік — оцінка Work.ua — Finance.ua
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Зарплати в Україні зросли від 23 до 50 відсотків за рік — оцінка Work.ua

Особисті фінанси
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Зарплати в Україні зросли від 23 до 50 відсотків за рік — оцінка Work.ua
Зарплати в Україні зросли від 23 до 50 відсотків за рік — оцінка Work.ua
Українські роботодавці шукають можливості підвищувати зарплати, щоб залучити кваліфікованих працівників. Особливо не вистачає фахівців у медицині, будівництві та на виробничих підприємствах.
Про це в ефірі телемарафону сказав співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно.
«В усіх галузях є попит на кваліфікованих працівників. Особливо великі потреби у медицині та фармацевтиці. Також є потреба у людях робочих та виробничих спеціальностей. Все що пов’язано з будівництвом користується великим попитом. Дві найбільш зростаючі вакансії - водіїв-механіків та електриків. Потреби в цих спеціалістах є і в армії, і в тилу. Незмінний лідер — сфера обслуговування, а також все, що стосується продажів. Це можуть бути люди, які працюють в телефонних продажах, можуть бути безпосередньо продавці в магазинах», — сказав він.
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Він відзначив, що протягом року значно зросли заробітні плати. Визначається зростання від 23 до 50 відсотків у різних галузях.
Наприклад, значно зросли пропозиції для водіїв. За його оцінками, середня заробітна плата в Україні становить близько 18 500 гривень. При цьому пропозиції значно коливаються в різних регіонах.
«Роботодавці в боротьбі за кваліфікованих працівників шукають можливості збільшити зарплату», — відзначив Артур Міхно.

Довідка Finance.ua:

  • у ІІІ кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні зріс на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 17 937 грн. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики;
  • кількість відгуків на 1 вакансію на ІТ-ринку у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці;
  • нестача кадрів у критичних галузях може поставити питання про перегляд умов бронювання чоловіків або відкликання з фронту фахівців деяких професій.
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За матеріалами:
УНН
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