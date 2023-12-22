Доведеться відкликати з фронту? Роботодавці б’ють на сполох через дефіцит кадрів — Finance.ua

Доведеться відкликати з фронту? Роботодавці б’ють на сполох через дефіцит кадрів Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Доведеться відкликати з фронту? Роботодавці б’ють на сполох через дефіцит кадрів

Нестача кадрів у критичних галузях може поставити питання про перегляд умов бронювання чоловіків або відкликання з фронту фахівців деяких професій.

Про це заявив Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України в ефірі національного телемарафону.

«Є випадки, коли роботодавці відмовляються брати на роботу чоловіків призовного віку, тому що вони за кілька днів можуть отримати виклик до військкомату. Тому, можливо, державі варто переглянути механізм бронювання кадрів для критичних галузей економіки. Можливо, чоловіків певних професій потрібно буде повертати з фронту, оскільки відбудова держави і підтримання економіки у робочому стані потребуватиме фахівців високого рівня», — сказав Мірошниченко.

Ще однією причиною дефіциту працівників у критичних галузях він назвав значну різницю в рівні заробітних плат у комерційному та бюджетному секторах. До запровадження карантину у другому кварталі 2020 року зарплати в обох секторах були майже однакові. У середині 2022 року зарплата в «бюджетників» була вищою за середню у бізнес-секторі на 80%, за підсумками третього кварталу 2023 року різниця становить 46,7% - зарплата у комерційному секторі складала 15,9 тис. грн проти 23,4 тис. грн у бюджетному.

«Бюджетна сфера конкурує з бізнесом за кадри. Вона має значну перевагу — це бронь для чоловіків», — зауважив Мірошниченко.

Інфографіка: Конфедерація роботодавців України

За його словами, дефіцит робітничих кадрів був і до повномасштабного вторгнення. Причиною стало несприйняття суспільством професійно-технічної освіти як перспективної. У 2023 році робітничі професії почали здобувати 104 тис. учнів, у той час як до вищих навчальних закладів вступили 435 тис. студентів.

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«Потрібно змінити ставлення суспільства до професійно-технічного навчання. Останні 10−12 років є тенденція до отримання вищої освіти будь-якою ціною — є уявлення, що це „соціальний ліфт“, який дозволить бути кращим і знайти високооплачувану роботу. Але це не так. Нам потрібно змінити цей тренд. Будівельники, електрики, слюсарі, токарі - це ті спеціальності, без яких не буде відбудови України», — наголосив президент Конфедерації роботодавців України.

Довідка Finance.ua:

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