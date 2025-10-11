Як змінився ринок праці в IT-сфері у третьому кварталі: для кого було найбільше роботи Сьогодні 10:16 — Особисті фінанси

За третій квартал кількість вакансій на українському ІТ-ринку праці зросла на 12% порівняно з попереднім кварталом. Зокрема у липні було опубліковано рекордні 7210 пропозицій роботи — найбільше з початку великої війни. У вересні було майже стільки ж вакансій — 7194.

Про це повідомляє DOU.

Найбільше вакансій додалося у наступних категоріях:

Військова справа: +291 вакансія;

Маркетинг: +271 вакансія;

Front-end: +138 вакансій;

Hardware: +127 вакансій;

Project Manager: +119 вакансій.

За даними видання, у вересні зріс попит на фахівців з AI/ML — 160 вакансій. Для аналітиків відкрито рекордні 446 позицій — майже на рівні довоєнного періоду. У Data Engineering також встановлено рекорд — 118 відкритих вакансій у вересні.

Значне зростання спостерігається у категоріях Embedded (98 вакансій) та Hardware (149 вакансій).

Продакт-менеджери вже користуються попитом на рівні довоєнного періоду — 203 відкриті вакансії. HR та Support також демонструють рекордні показники: 348 та 225 вакансій відповідно.

Натомість кількість вакансій для розробників усе ще не досягла довоєнного рівня.

Кількість miltech-вакансій сягнула рекордних 577 за місяць, а на одну вакансію у середньому припадало 6,5 відгуку.

Кількість ремоут-вакансій у Києві, Львові та за кордоном зросла, а в інших регіонах України помітного збільшення не зафіксовано.

Зростання попиту на досвідчених фахівців

Також підвищується попит на досвідчених фахівців: у вересні було 1325 вакансій для сеньйорів із досвідом 5+ років, що перевищує показники січня 2022 року.

Водночас найбільше зросла кількість вакансій для новачків — їх стало на 40% більше, і зараз публікується понад 200 щомісяця.

Найбільш конкурентні категорії

Середня кількість відгуків на одну вакансію зараз становить 24, тоді як три роки тому у вересні цей показник був 18.

Найбільша конкуренція зберігається у Front-end (85,5 відгуку на одну вакансію), хоча торік цей показник сягав 98,7. У вересні вперше категорія Java випередила QA за кількістю відгуків на вакансію (62,3 проти 62,1).

З червня трохи зросли відгуки для HR (від 25 до 30), а у Unity навпаки знизилися (з 49 до 30).

Найбільше вакансій у третьому кварталі розмістили:

Genesis — 421;

SKELAR — 262;

427-й окремий полк безпілотних систем «РАРОГ» — 182 miltech-вакансії;

N-iX — 179;

Boosta — 153.

Раніше Finance.ua писав , що медіанний вік українського ІТ-фахівця зріс з 30 до 31 року, а майже всі айтішники (97%) мають вищу освіту або навчалися в університеті. Заробітки теж зростають: медіанна зарплата цього року досягла $3000. Переважна більшість айтівців працюють у технічних напрямках.

