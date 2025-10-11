0 800 307 555
Як змінився ринок праці в IT-сфері у третьому кварталі: для кого було найбільше роботи

Особисті фінанси
44
За третій квартал кількість вакансій на українському ІТ-ринку праці зросла на 12% порівняно з попереднім кварталом. Зокрема у липні було опубліковано рекордні 7210 пропозицій роботи — найбільше з початку великої війни. У вересні було майже стільки ж вакансій — 7194.
Про це повідомляє DOU.
Найбільше вакансій додалося у наступних категоріях:
  • Військова справа: +291 вакансія;
  • Маркетинг: +271 вакансія;
  • Front-end: +138 вакансій;
  • Hardware: +127 вакансій;
  • Project Manager: +119 вакансій.
За даними видання, у вересні зріс попит на фахівців з AI/ML — 160 вакансій. Для аналітиків відкрито рекордні 446 позицій — майже на рівні довоєнного періоду. У Data Engineering також встановлено рекорд — 118 відкритих вакансій у вересні.
Значне зростання спостерігається у категоріях Embedded (98 вакансій) та Hardware (149 вакансій).
Продакт-менеджери вже користуються попитом на рівні довоєнного періоду — 203 відкриті вакансії. HR та Support також демонструють рекордні показники: 348 та 225 вакансій відповідно.
Натомість кількість вакансій для розробників усе ще не досягла довоєнного рівня.
Кількість miltech-вакансій сягнула рекордних 577 за місяць, а на одну вакансію у середньому припадало 6,5 відгуку.
Кількість ремоут-вакансій у Києві, Львові та за кордоном зросла, а в інших регіонах України помітного збільшення не зафіксовано.

Зростання попиту на досвідчених фахівців

Також підвищується попит на досвідчених фахівців: у вересні було 1325 вакансій для сеньйорів із досвідом 5+ років, що перевищує показники січня 2022 року.
Водночас найбільше зросла кількість вакансій для новачків — їх стало на 40% більше, і зараз публікується понад 200 щомісяця.
Найбільш конкурентні категорії

Середня кількість відгуків на одну вакансію зараз становить 24, тоді як три роки тому у вересні цей показник був 18.
Найбільша конкуренція зберігається у Front-end (85,5 відгуку на одну вакансію), хоча торік цей показник сягав 98,7. У вересні вперше категорія Java випередила QA за кількістю відгуків на вакансію (62,3 проти 62,1).
З червня трохи зросли відгуки для HR (від 25 до 30), а у Unity навпаки знизилися (з 49 до 30).
Найбільше вакансій у третьому кварталі розмістили:
  • Genesis — 421;
  • SKELAR — 262;
  • 427-й окремий полк безпілотних систем «РАРОГ» — 182 miltech-вакансії;
  • N-iX — 179;
  • Boosta — 153.
Раніше Finance.ua писав, що медіанний вік українського ІТ-фахівця зріс з 30 до 31 року, а майже всі айтішники (97%) мають вищу освіту або навчалися в університеті. Заробітки теж зростають: медіанна зарплата цього року досягла $3000. Переважна більшість айтівців працюють у технічних напрямках.
За матеріалами:
Finance.ua
