Скільки треба заплатити за вищу освіту в Нідерландах

Нідерланди відомі своєю інноваційною системою вищої освіти, але вартість для іноземних студентів є високою.

Finance.ua у своїй статті розповідає про те , в яку ціну обійдеться отримання вищої освіти ще в чотирьох країнах Європи.

Ціна навчання

Плата за навчання в державних університетах коливається від 6 до 15 тис. євро на рік для бакалаврських програм та від 8 до 20 тис. євро для магістерських.

Загальні річні витрати разом із проживанням можуть сягати 22 тис. євро.

Варто відзначити, що політика щодо українських студентів є динамічною та мінливою. У 2022−2023 навчальному році більшість нідерландських університетів знизили плату за навчання для українських студентів-біженців до рівня, що діє для громадян ЄС — 2 209 євро на рік.

Однак з академічного року 2023−2024 ця пільга була скасована для нових студентів, і до них знову застосовуються вищі міжнародні тарифи. Це робить Нідерланди значно менш доступними, ніж раніше.

Нещодавно (у вересні 2025 року) Палата представників Нідерландів проголосувала за відновлення зниженої плати, але остаточне рішення ще не було ухвалено Міністерством освіти. Абітурієнтам варто моніторити офіційні повідомлення.

Стипендії і гранти

Можливість безкоштовного навчання в Нідерландах є винятковою, і її можна досягти лише шляхом отримання стипендії. Загальнонаціональних програм для переміщених осіб з України немає, але існують часткові стипендіальні програми.

Наприклад, NL Scholarship — програма, фінансована Міністерством освіти, культури та науки Нідерландів, пропонує стипендію в розмірі 5 тис. євро на перший рік навчання. Вимоги для отримання є високими: середній бал GPA понад 80% (або не нижче 9 балів за 12-бальною шкалою) та результати IELTS 7.0.

Ще одна стипендія — Saxion Talent Scholarship (STS) від Університету прикладних наук Saxion у розмірі 2 500 євро на перший рік для студентів бакалаврату, які мають середній бал 70% і вище та IELTS 6.0.

Важливо зазначити, що ці стипендії, як правило, покривають лише частину витрат, а не компенсують повну вартість навчання та проживання. Тому Нідерланди залишаються варіантом для студентів з високими академічними досягненнями, готових до значних фінансових вкладень.

Додаткові витрати

Витрати на проживання в Нідерландах є високими. В країні існують гуртожитки для студентів, але це не є типовим рішенням для більшості навчальних закладів.

Університет Амстердама оцінює місячні витрати іноземного студента на проживання, харчування та транспорт у 800−1 100 євро.

Загальні щомісячні витрати, без урахування плати за навчання, можуть становити від 975 до 1 500 євро. Додаткові витрати включають страхування (35−100 євро на місяць), громадський транспорт (40−100 євро) та книги (50−100 євро на місяць).

