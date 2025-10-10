У Польщі підвищують ціни на посвідчення водія і номерні знаки
Майбутнім і чинним водіям у Польщі варто готуватися до нового етапу подорожчань, що стосуватиметься водійських посвідчень та номерних знаків для автівок.
Після підвищення вартості техогляду у вересні Міністерство інфраструктури оголосило про намір збільшити тарифи за видачу водійських посвідчень, реєстраційних свідоцтв і номерних знаків.
Нові ставки планують запровадити з 2026 року.
Про це повідомляє inpoland.
Причини подорожчання
Так, Міністерство готує зміни до двох нормативних актів, щоб узгодити розмір зборів із реальними витратами на виготовлення документів і номерних знаків.
У відомстві пояснюють, що чинні тарифи давно застаріли — їх не переглядали понад два десятиліття. Зокрема, вартість видачі водійських прав залишалася незмінною 12 років, а номерних знаків і реєстраційних документів — 21 рік.
За цей час суттєво зросли ціни на матеріали, офіційні бланки, зарплати та послуги. Тож міністерство пропонує одноразове підвищення тарифів на 15,41%.
Нові ціни на польські права
Після змін вартість документів становитиме:
- водійські права — 115,50 злотих (замість 100),
- міжнародні водійські права — 40,50 злотих (замість 35),
- реєстраційне свідоцтво — 62,50 злотих (замість 54),
- тимчасовий дозвіл — 16 злотих (замість 13,50).
Нові ціни на автомобільні номери
Також зростуть ціни на номерні знаки:
- автомобільні — 92,50 злотих (замість 80),
- мотоциклетні — 46,50 (замість 40),
- для мопедів — 35 (замість 30).
Найпомітніше подорожчають індивідуальні номерні знаки — їхня ціна збільшиться утричі, до 3000 злотих. Крім того, за дублікат номерного знака доведеться сплачувати повну вартість, а не половину, як нині.
Зміни мають набути чинності у 2026 році, а до 2033-го всі водії зобов’язані обміняти свої посвідчення на нові.
