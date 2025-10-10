У Польщі підвищують ціни на посвідчення водія і номерні знаки Сьогодні 14:38 — Особисті фінанси

У Польщі підвищують ціни на посвідчення водія і номерні знаки

Майбутнім і чинним водіям у Польщі варто готуватися до нового етапу подорожчань, що стосуватиметься водійських посвідчень та номерних знаків для автівок.

Після підвищення вартості техогляду у вересні Міністерство інфраструктури оголосило про намір збільшити тарифи за видачу водійських посвідчень, реєстраційних свідоцтв і номерних знаків.

Нові ставки планують запровадити з 2026 року.

Про це повідомляє inpoland.

Причини подорожчання

Так, Міністерство готує зміни до двох нормативних актів, щоб узгодити розмір зборів із реальними витратами на виготовлення документів і номерних знаків.

У відомстві пояснюють, що чинні тарифи давно застаріли — їх не переглядали понад два десятиліття. Зокрема, вартість видачі водійських прав залишалася незмінною 12 років, а номерних знаків і реєстраційних документів — 21 рік.

За цей час суттєво зросли ціни на матеріали, офіційні бланки, зарплати та послуги. Тож міністерство пропонує одноразове підвищення тарифів на 15,41%.

Нові ціни на польські права

Після змін вартість документів становитиме:

водійські права — 115,50 злотих (замість 100),

міжнародні водійські права — 40,50 злотих (замість 35),

реєстраційне свідоцтво — 62,50 злотих (замість 54),

тимчасовий дозвіл — 16 злотих (замість 13,50).

Нові ціни на автомобільні номери

Також зростуть ціни на номерні знаки:

автомобільні — 92,50 злотих (замість 80),

мотоциклетні — 46,50 (замість 40),

для мопедів — 35 (замість 30).

Найпомітніше подорожчають індивідуальні номерні знаки — їхня ціна збільшиться утричі, до 3000 злотих. Крім того, за дублікат номерного знака доведеться сплачувати повну вартість, а не половину, як нині.

Зміни мають набути чинності у 2026 році, а до 2033-го всі водії зобов’язані обміняти свої посвідчення на нові.

