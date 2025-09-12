Польща підвищує ціни на техогляд автомобілів Сьогодні 03:40 — Світ

Польща підвищує ціни на техогляд автомобілів

З 19 вересня 2025 року у Польщі зростають тарифи на проведення технічного огляду транспортних засобів — їх не змінювали більше 20 років.

вартість техогляду зросте для всіх типів транспортних засобів. При цьому, як повідомляє Yavp.pl

У міністерстві інфраструктури країни кажуть, що зміна тарифів має покрити реальні витрати на роботу станцій техобслуговування, які досі були одними з найнижчих у Європі. У нові ставки заклали витрати на зарплату діагностів, утримання приміщень, комунальні послуги, а також експлуатацію та ремонт обладнання.

Скільки коштує техогляд у Польщі

Нові тарифи, що набувають чинності 19 вересня 2025:

легкові автомобілі: 149 злотих (було 98 зл.);

мотоцикли та сільськогосподарські трактори: 94 зл. (було 62 зл.);

мопеди: 76 зл. (було 50 зл.);

вантажні причепи та спецпричепи до 3,5 т — 119 зл. (було 78 зл.);

вантажні автомобілі та спецтехніка до 3,5−16 т: 234 зл. (було 153 зл.);

вантажні автомобілі та спецтехніка понад 16 т: 269 зл. (було 176 зл.);

автомобілі з газовим обладнанням: до загальної вартості додається плата за спеціалізований огляд у розмірі 96 зл. (було 65 зл). Таким чином, техогляд легкового авто на газу коштуватиме 245 зл. (було 163 зл).

Ці зміни вплинуть на кожного водія, який проходитиме обов’язковий технічний огляд транспорту після 19 вересня.

Нагадуємо, що українці, які постійно живуть у Польщі, зобов’язані обміняти свої водійські посвідчення на польські — така норма діє ще з липня 2024 року.

Автострада А2 також подорожчає

3 11 вересня 2025 року також зростає вартість проїзду платними ділянками автостради А2, яка є найдорожчою в Польщі і загалом однією з найдорожчих у всій Європі.

Це вже друге підвищення цін, яке впроваджується на автостраді А2 у 2025 році.

Підвищення стосується ділянок:

Новий Томишль — Познань;

Познань — Вжесня;

Вжесня — Конін.

Наразі нові тарифи ще не були оприлюднені, але очікується, що плата за кожен відрізок зросте приблизно на 1−2 злотих.

