Де бюджетно відпочити в Італії: 5 напрямків

Італія вабить туристів своїми стародавніми памʼятками, що збереглися протягом тисячоліть, неймовірної краси містами, які виглядають як музеї під відкритим небом, та дуже смачною кухнею. Мільйони мандрівників щороку відвідують цю країну. Та подорож до Італії — недешеве задоволення, до того ж великі міста часто переповнені туристами.

Ресурс Travel Off Path назвав 5 напрямків без натовпів, де можна відпочити не за всі гроші світу.

Удіне

Це маленьке місто на північному сході Італії, яке найбільше відоме площею Пьяцца делла Ліберта. Здебільшого туристи ігнорують Удіне, а дарма. Ідеальний історичний центр, вулички, вкриті бруківкою, сімейні тратторії, де можна смачно поїсти — усе це про Удіне.

Не можна не відвідати замок Удіне, де розташовано кілька художніх галерей, та собор. Хоча зовні він суворий, але це направду одна з найвражаючих церков у цьому куточку Італії.

Але що ж по грошах? Поїсти в недорогому місцевому закладі буде коштувати приблизно 17 доларів. Тризірковий готель обійдеться в 127 доларів за ніч, але є й інші альтернативи. Середня вартість вхідного квитка до музею становить 5,4 долара.

Віченца

Віченца — одне з найгарніших міст Італії, але при цьому надзвичайно недооцінене. Його атмосфера чимось нагадує Венецію, за винятком каналів. Музеї Віченци не поступаються римським, а гастрономічна сцена могла би скласти конкуренцію Неаполю.

«Кожна екскурсія по Віченці починається на площі Пьяцца деї Сіньйорі з її стрункою високою вежею Торре Біссара, висотою близько 82 метрів, і аркадною базилікою Палладіана, палацом, внесеним до списку ЮНЕСКО, спроектованим відомим архітектором Андреа Палладіо в 16 столітті», — йдеться в матеріалі.

Автори радять обовʼязково скуштувати пасту у стилі Венето та місцеве вино в Osteria Il Cursore.

Які ціни у Віченці? Харчування в доступному закладі обійдеться в 14 доларів, тризірковий готель — близько 100 доларів за ніч, а квиток у музей — в середньому 6,3 долара.

Перуджа

Столиця Умбрії є справжнім втіленням італійського міста. Тут ви можете побачити величні стіни, бруковані вулиці та багатовікові будинки, які майже не втратили свого шарму за всі роки.

Відвідати варто палац Пріорі, побудований між 1293 і 1443 роками для проживання десяти чоловіків, обраних з головних гільдій міста для управління ним.

Він чимось нагадує Гоґвортс своїми склепінчастими коридорами, каплицями з фресками та різьбленими віконними рамами.

Поруч стоїть Фонтана Маджоре, фонтан 13 століття з різьбленими біблійними сценами.

Ціни в Перуджі теж доволі посильні. Візит до недорогого місцевого закладу коштуватиме 17,5 долара, тризірковий готель — 110−140 доларів за ніч, а середня ціна квитка до музею — 5,4 долара.

Лечче

Лечче — це місто, яке завдяки своїй колекції памʼяток епохи Відродження та бароко отримало прізвисько «Флоренція Півдня». У центрі можна побачити базиліку Санта-Кроче з вражаючими скульптурами та вітражем у формі троянди.

Автори радять мандрівникам обовʼязково спробувати фірмову страву Лечче — пастічотто. Це крихке пісочне тісто, наповнене теплим заварним кремом.

На які ціни розраховувати? Харчування в доступному закладі обійдеться в 16 доларів, тризірковий готель — орієнтовно 84−90 доларів за ніч, а вхідний квиток у музей — в середньому 12 доларів.

Шиклі

Це місто розташоване на південному краю сицилійського регіону Валь-ді-Ното і входить до списку ЮНЕСКО. Там ви зможете помилуватися звивистими середньовічними вуличками, розкішними церквами та чарівними площами, але без натовпів.

«Прогулянка по Via Francesco Mormina Penna проведе вас повз розкішні палаци, барокові каплиці та затишні кафе. Вулиця пролягає вздовж сухого каналу, який наповнюється тільки під час сильних дощів, і є елегантним центром Старого міста Шиклі», — пише ресурс.

Варто також відвідати Палаццо Беневентано, який вважається одним з найкращих барокових будівель Сицилії. Щоб побачити осяяне золотом Шиклі, варто вийти на прогулянку під час заходу сонця.

Ціни в Шиклі теж не зависокі: харчування в місцевому закладі коштуватиме 16−20 доларів, ніч у тризірковому готелі обійдеться в 110 доларів, а середня вартість вхідного квитка в музей — орієнтовно 5,5−6 доларів.

