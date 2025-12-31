ТОП-10 бюджетних міст для сіті-брейку в Європі

0 800 307 555
Світ
14
Сіті-брейк, або ж короткий міський відпочинок, є одним з найдоступніших варіантів подорожі для туристів з обмеженим бюджетом, адже дає можливість недорогими рейсами від лоукостерів на кілька днів вирушити до іншого міста, при цьому уникнувши значних витрат за рахунок невеликої тривалості поїздки.
Британське видання The Independent склало список з 10 найкращих міст Європи для бюджетного міського відпочинку, на які варто звернути увагу в 2026 році.
Журналісти проаналізували індекс вартості життя Numbeo та рекомендації Skyscanner щодо найдешевшого місяця для подорожей.

Лідер рейтингу — Сараєво

Очолила список столиця Боснії та Герцеговини — Сараєво, де ціни на авіаквитки найнижчі в зимові місяці.
Експерти відзначають, що місто ідеально підійде для кавоманів — місцеві жителі починають день з гарячої чашки міцної кави, звареної в джезві. При цьому чашка кави тут в середньому коштує 1,62 фунти стерлінгів (близько 92 гривень).
Скуштувати в Сараєво радять такі основні страви, як кебаб чевапі та тушкований лонац — середня вартість недорогих страв тут 6,74 фунтів стерлінгів (близько 382 гривень).
Також гостям пропонують дізнатися більше про складну історію міста, відвідавши деякі з його головних визначних пам’яток, зокрема, мечеть Газі Хусрев-Бега часів Османської імперії за 1,35 фунтів стерлінгів (близько 76 гривень), музей «Тунель порятунку», присвячений облозі міста у 1990-х роках, за 9 фунтів стерлінгів (близько 510 гривень), і Музей воєнного дитинства, який висвітлює досвід дітей у Боснії та в усьому світі, за 4,39 фунтів стерлінгів (близько 249 гривень).
Більш легкі розваги включають поїздку в гори на канатній дорозі за 9 фунтів стерлінгів (близько 510 гривень) або спостереження за вулицями внизу на заході сонця з Жовтої фортеці.

10 найкращих дешевих міст для сіті-брейку в Європі 2026:

  1. Сараєво, Боснія і Герцеговина.
  2. Софія, Болгарія.
  3. Брага, Португалія.
  4. Бухарест, Румунія.
  5. Краків, Польща.
  6. Тірана, Албанія.
  7. Севілья, Іспанія.
  8. Будапешт, Угорщина.
  9. Катанія, Італія.
  10. Салонікі, Греція.
За матеріалами:
УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
