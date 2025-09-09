0 800 307 555
Українці в Польщі мають обміняти посвідчення водія: що зміниться з 1 жовтня

Світ
22
Українці, які постійно живуть у Польщі, зобов’язані міняти свої водійські права на польські — така норма діє ще з липня 2024 року.
Про це пише видання Hello Poland.
До 30 вересня 2025 року діє перехідний період для українців зі статусом тимчасового захисту (UKR). Вони ще можуть користуватися українськими правами. Але вже з 1 жовтня виняток може зникнути — тоді навіть зі статусом UKR доведеться мати польське посвідчення водія.
Хто зобов’язаний обміняти посвідчення:
  • власники карти побиту;
  • ті, хто живе в Польщі понад 185 днів на рік;
  • працівники та студенти, які перебувають у країні постійно.
У таких випадках українське посвідчення водія більше не визнається чинним у Польщі і має бути обмінене на польське до 1 жовтня.
Який штраф за їзду з українським посвідченням
За керування з недійсними документами передбачений штраф до 5000 злотих.
Крім того, у разі ДТП страхова компанія може відмовити у виплаті відшкодування.
Як відбувається процедура обміну

Процес офіційний і відбувається через Wydział Komunikacji за місцем проживання. Потрібно подати заяву, пройти медичний огляд, зібрати документи та дочекатися підтвердження з України.
Якщо українські посвідчення дійсне (і не було видані повторно після втрати), складання іспитів не потрібне. Термін оформлення залежить від швидкості відповіді українських органів.

Які документи потрібні

  • чинне українське посвідчення водія;
  • офіційний переклад польською;
  • паспорт або карта побиту;
  • медична довідка;
  • фото;
  • заява на wymianę prawa jazdy.

Що буде, якщо затягнути з обміном

Експерти радять не чекати останнього моменту й подавати документи на обмін завчасно, щоб уникнути штрафів і неприємних ситуацій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоГроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
