ТОП-5 найкращих польських міст для життя в 2025 році (рейтинг) — Finance.ua
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ТОП-5 найкращих польських міст для життя в 2025 році (рейтинг)

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ТОП-5 найкращих польських міст для життя в 2025 році (рейтинг)
ТОП-5 найкращих польських міст для життя в 2025 році (рейтинг)
Resonance Consultancy у співпраці з Ipsos підготували звіт «Найкращі міста Європи 2025» де було визначено 100 найкращих європейських мегаполісів.
При створенні цього рейтингу до уваги бралися три основні фактори:
якість життя (доступність житла, зелені насадження, охорона здоров’я, якість повітря);. привабливість (культура, нічне життя, ресторани, пам’ятки, залученість у соціальні мережі);. процвітання (економічна сила, участь у ринку праці, рівень освіти, екосистема стартапів).
Переможцем цьогорічного рейтингу став Лондон. А от накращими містами в Польщі за цим рейтингом були Варшава і Краків.
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До сотні найкращих увійшли 5 польських міст:

  • Варшава (19 місце),
  • Краків (29 місце),
  • Вроцлав (72 місце),
  • Гданськ (76 місце),
  • Познань (83 місце).
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Польща залишається популярним напрямком для українських мігрантів, які шукають стабільності та кращих умов життя. Однак зростання цін і витрат на проживання вимагає ретельного планування бюджету.
Харчування та повсякденні витрати
Витрати на харчування залежать від способу життя. Готування вдома дозволяє зекономити, тоді як регулярне харчування в ресторанах значно збільшує витрати.
Вартість оренди житла, за даними Numbeo, в середньому становить від 560 до 700 євро для однокімнатної квартири та від 900 до 1 150 євро для трикімнатної.
Якщо говорити про найпопулярніші міста, то оренда однокімнатної квартири становитиме:
  • у Варшаві — 550−850 євро,
  • у Кракові — 450−600 євро,
  • у Ґданську — 450−650 євро,
  • у Вроцлаві — 450−600 євро,
  • у Лодзі — 300−450 євро.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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