ТОП-5 найкращих польських міст для життя в 2025 році (рейтинг) — Finance.ua

ТОП-5 найкращих польських міст для життя в 2025 році (рейтинг)
Resonance Consultancy у співпраці з Ipsos підготували звіт «Найкращі міста Європи 2025» де було визначено 100 найкращих європейських мегаполісів.
При створенні цього рейтингу до уваги бралися три основні фактори:
якість життя (доступність житла, зелені насадження, охорона здоров’я, якість повітря);. привабливість (культура, нічне життя, ресторани, пам’ятки, залученість у соціальні мережі);. процвітання (економічна сила, участь у ринку праці, рівень освіти, екосистема стартапів).
Переможцем цьогорічного рейтингу став Лондон. А от накращими містами в Польщі за цим рейтингом були Варшава і Краків.
До сотні найкращих увійшли 5 польських міст:
- Варшава (19 місце),
- Краків (29 місце),
- Вроцлав (72 місце),
- Гданськ (76 місце),
- Познань (83 місце).
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Польща залишається популярним напрямком для українських мігрантів, які шукають стабільності та кращих умов життя. Однак зростання цін і витрат на проживання вимагає ретельного планування бюджету.
Харчування та повсякденні витрати
Витрати на харчування залежать від способу життя. Готування вдома дозволяє зекономити, тоді як регулярне харчування в ресторанах значно збільшує витрати.
Вартість оренди житла, за даними Numbeo, в середньому становить від 560 до 700 євро для однокімнатної квартири та від 900 до 1 150 євро для трикімнатної.
Якщо говорити про найпопулярніші міста, то оренда однокімнатної квартири становитиме:
- у Варшаві — 550−850 євро,
- у Кракові — 450−600 євро,
- у Ґданську — 450−650 євро,
- у Вроцлаві — 450−600 євро,
- у Лодзі — 300−450 євро.
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