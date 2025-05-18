Вартість життя в Польщі для українців у 2025 році — Finance.ua
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Вартість життя в Польщі для українців у 2025 році

Особисті фінанси
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Вартість життя в Польщі для українців у 2025 році
Вартість життя в Польщі для українців у 2025 році
Польща залишається популярним напрямком для українських мігрантів, які шукають стабільності та кращих умов життя. Однак зростання цін і витрат на проживання вимагає ретельного планування бюджету.
Видання inpoland розповідає про основні витрати, з якими стикаються українці в Польщі у 2025 році.

Житло та комунальні послуги

У великих містах оренда однокімнатної квартири в центрі може коштувати від 2500 злотих на місяць.
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Додатково слід врахувати комунальні платежі, які можуть становити близько 300−500 злотих на місяць, залежно від споживання та сезону.

Харчування та повсякденні витрати

Витрати на харчування залежать від способу життя. Готування вдома дозволяє зекономити, тоді як регулярне харчування в ресторанах значно збільшує витрати.
Наприклад, вартість основних продуктів: хліб — близько 4 злотих, літр молока — 3 злотих, десяток яєць — 8 злотих.
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Загалом, щомісячні витрати на харчування можуть становити від 1200 до 1500 злотих.

Транспорт

У Варшаві місячний проїзний коштує приблизно 110 злотих. В інших містах ціни можуть бути нижчими.
Власники автомобілів повинні враховувати витрати на паливо, страхування та обслуговування.

Загальний бюджет

Таким чином, для комфортного життя одній особі потрібно приблизно 5000−6000 злотих на місяць.
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Для сім’ї з двох осіб ця сума може становити 7000−8000 злотих. За останнє десятиліття витрати на життя в Польщі зросли на понад 55%.
Нагадаємо, з 1 липня 2025 року медичні працівники в Польщі можуть розраховувати на підвищення мінімальної зарплати.
Українці сплатили найбільше податків у Польщі за 2024 рік. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.

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За матеріалами:
inpoland
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