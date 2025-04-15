Українці сплатили найбільше податків в Польщі серед іноземців (дані за 2024) — Finance.ua

Українці сплатили найбільше податків в Польщі серед іноземців (дані за 2024)
Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків.
Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих. Про це пише Іnpoland.
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У 2024 році значно зросла сума податків, сплачених іноземцями. Так минулого року від сплати PIT та CIT до держбюжету надійшло понад 4,884 млрд злотих, зокрема від українців — понад 1,649 млрд злотих.
- У 2023 році надходження від цих податків від іноземців становили майже 3,609 млрд злотих, а від громадян України — трохи більше 1 млрд злотих.
- У 2022 році іноземці сплатили понад 4,1 млрд злотих податків, а громадяни України — трохи більше 803 млн злотих.
Однак у KAS звернули увагу, що системи оподаткування, якими користується податкова адміністрація, не забезпечують повної ідентифікації платників податків за громадянством. Тому в наведених даних може бути незначна похибка.
Податківці також зазначили, що наведені дані не враховують відрахування частки податкових надходжень, що перераховуються органам місцевого самоврядування.
Нагадаємо, Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило дані щодо середньої заробітної плати в країні за грудень 2024 року. Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі.
Довідка Finance.ua:
- Уряд Польщі анонсував посилення правил видачі Карти поляка. Нагадаємо, що понад 200 тисяч іноземців стали власниками Карти поляка: документа, що підтверджує належність до польського народу.
- З 1 березня зросла мінімальна пенсія у Польщі. Тепер вона становить 1878,91 злотих. А на руки пенсіонери отримають 1709,81 злотих.
- У грудні 2024 року ZUS виплатив пенсії понад 20 тисячам іноземців. У грудні 2023 року допомогу отримували 15,3 тисячі осіб, а у 2022 році — 12,2 тисячі осіб. Загалом кількість іноземних пенсіонерів становить 0,3% від загальної кількості пенсіонерів у Польщі.
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