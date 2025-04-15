Українці сплатили найбільше податків в Польщі серед іноземців (дані за 2024) — Finance.ua
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Українці сплатили найбільше податків в Польщі серед іноземців (дані за 2024)

Особисті фінанси
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Українці сплатили найбільше податків в Польщі серед іноземців (дані за 2024)
Українці сплатили найбільше податків в Польщі серед іноземців (дані за 2024)
Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків.
Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих. Про це пише Іnpoland.
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У 2024 році значно зросла сума податків, сплачених іноземцями. Так минулого року від сплати PIT та CIT до держбюжету надійшло понад 4,884 млрд злотих, зокрема від українців — понад 1,649 млрд злотих.
  • У 2023 році надходження від цих податків від іноземців становили майже 3,609 млрд злотих, а від громадян України — трохи більше 1 млрд злотих.
  • У 2022 році іноземці сплатили понад 4,1 млрд злотих податків, а громадяни України — трохи більше 803 млн злотих.
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Однак у KAS звернули увагу, що системи оподаткування, якими користується податкова адміністрація, не забезпечують повної ідентифікації платників податків за громадянством. Тому в наведених даних може бути незначна похибка.
Податківці також зазначили, що наведені дані не враховують відрахування частки податкових надходжень, що перераховуються органам місцевого самоврядування.
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Нагадаємо, Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило дані щодо середньої заробітної плати в країні за грудень 2024 року. Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі.
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Довідка Finance.ua:

  • Уряд Польщі анонсував посилення правил видачі Карти поляка. Нагадаємо, що понад 200 тисяч іноземців стали власниками Карти поляка: документа, що підтверджує належність до польського народу.
  • З 1 березня зросла мінімальна пенсія у Польщі. Тепер вона становить 1878,91 злотих. А на руки пенсіонери отримають 1709,81 злотих.
  • У грудні 2024 року ZUS виплатив пенсії понад 20 тисячам іноземців. У грудні 2023 року допомогу отримували 15,3 тисячі осіб, а у 2022 році — 12,2 тисячі осіб. Загалом кількість іноземних пенсіонерів становить 0,3% від загальної кількості пенсіонерів у Польщі.

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Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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