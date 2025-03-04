Яку пенсію отримують українці в Польщі — Finance.ua

Яку пенсію отримують українці в Польщі
У грудні 2024 року ZUS виплатив пенсії понад 20 тисячам іноземців. У грудні 2023 року допомогу отримували 15,3 тисячі осіб, а у 2022 році — 12,2 тисячі осіб. Загалом кількість іноземних пенсіонерів становить 0,3% від загальної кількості пенсіонерів у Польщі.
Про це пише Іnpoland.net.pl.
Польща підписала двосторонні угоди про соціальне забезпечення з країнами, що не входять до ЄС. Угоди базуються на координації Співтовариства, що дає змогу подати заяву на пенсію в одній країні та підсумовувати періоди роботи, отримані в інших країнах. Угода з Україною була укладена в 2012 році і діє з 1 січня 2014 року.
Умови для отримання пенсії
Як пишуть експерти, якщо українець похилого віку оселиться в Польщі, ZUS часто буде зобов’язаний виплатити йому різницю між пенсією, яку йому призначено в Україні, та мінімальною польською пенсією.
Умова. За умови, що пенсіонер має необхідний стаж для отримання польської пенсії (сукупний стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків).
Наприклад, якщо українська пенсія становить 3370 гривень (320 злотих), то ZUS повинен буде доплатити різницю між цією сумою і мінімальною польською пенсією 1780,96 злотих.
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Нагадаємо, європейські країни стикаються з наступними викликами, що впливають на їхні пенсійні системи:
- Старіння населення. Частка людей старше 65 років у країнах ЄС до 2050 року досягне 30% від загальної чисельності населення.
- Зниження народжуваності. Менша кількість молоді, яка працює, означає менше внесків до пенсійних фондів.
- Зростання тривалості життя. В середньому європейці живуть на 5−10 років довше, ніж у 1970-х роках.
Щоб розв’язати ці проблеми, країни впроваджують кілька реформ:
- Підвищення пенсійного віку. Замість традиційного виходу на пенсію у 60−65 років, дедалі частіше встановлюється межа 67, або навіть 70 років.
- Впровадження накопичувальних систем. Громадянам пропонують самостійно створювати пенсійні заощадження через приватні рахунки.
- Стимулювання пізнішого виходу на пенсію. Наприклад, через фінансові бонуси за продовження роботи після досягнення пенсійного віку.
Особливості пенсійної системи Польщі
- Система. Модель поєднує державне (ZUS) та приватне (OFE) страхування. Роботодавці та працівники сплачують внески у фонд соціального страхування, який забезпечує пенсійні виплати.
- Вік виходу на пенсію. Для жінок — 60 років, для чоловіків — 65 років.
- Реформи. Від 1999 року введено накопичувальну частину. У 2020-х роках уряд частково ліквідував обов’язковість внесків у приватні пенсійні фонди, збільшивши державне управління коштами.
- Особливості. Мінімальна пенсія доступна за наявності 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків.
Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною)
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