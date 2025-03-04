Яку пенсію отримують українці в Польщі — Finance.ua

Яку пенсію отримують українці в Польщі Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Яку пенсію отримують українці в Польщі

У грудні 2024 року ZUS виплатив пенсії понад 20 тисячам іноземців. У грудні 2023 року допомогу отримували 15,3 тисячі осіб, а у 2022 році — 12,2 тисячі осіб. Загалом кількість іноземних пенсіонерів становить 0,3% від загальної кількості пенсіонерів у Польщі.

Про це пише Іnpoland.net.pl

Польща підписала двосторонні угоди про соціальне забезпечення з країнами, що не входять до ЄС. Угоди базуються на координації Співтовариства, що дає змогу подати заяву на пенсію в одній країні та підсумовувати періоди роботи, отримані в інших країнах. Угода з Україною була укладена в 2012 році і діє з 1 січня 2014 року.

Умови для отримання пенсії

Як пишуть експерти, якщо українець похилого віку оселиться в Польщі, ZUS часто буде зобов’язаний виплатити йому різницю між пенсією, яку йому призначено в Україні, та мінімальною польською пенсією.

Умова. За умови, що пенсіонер має необхідний стаж для отримання польської пенсії (сукупний стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків).

Наприклад, якщо українська пенсія становить 3370 гривень (320 злотих), то ZUS повинен буде доплатити різницю між цією сумою і мінімальною польською пенсією 1780,96 злотих.

Нагадаємо, європейські країни стикаються з наступними викликами, що впливають на їхні пенсійні системи:

Старіння населення. Частка людей старше 65 років у країнах ЄС до 2050 року досягне 30% від загальної чисельності населення.

Частка людей старше 65 років у країнах ЄС до 2050 року досягне 30% від загальної чисельності населення. Зниження народжуваності. Менша кількість молоді, яка працює, означає менше внесків до пенсійних фондів.

Менша кількість молоді, яка працює, означає менше внесків до пенсійних фондів. Зростання тривалості життя. В середньому європейці живуть на 5−10 років довше, ніж у 1970-х роках.

Щоб розв’язати ці проблеми, країни впроваджують кілька реформ:

Підвищення пенсійного віку. Замість традиційного виходу на пенсію у 60−65 років, дедалі частіше встановлюється межа 67, або навіть 70 років. Впровадження накопичувальних систем. Громадянам пропонують самостійно створювати пенсійні заощадження через приватні рахунки. Стимулювання пізнішого виходу на пенсію. Наприклад, через фінансові бонуси за продовження роботи після досягнення пенсійного віку.

Особливості пенсійної системи Польщі

Система. Модель поєднує державне (ZUS) та приватне (OFE) страхування. Роботодавці та працівники сплачують внески у фонд соціального страхування, який забезпечує пенсійні виплати.

Модель поєднує державне (ZUS) та приватне (OFE) страхування. Роботодавці та працівники сплачують внески у фонд соціального страхування, який забезпечує пенсійні виплати. Вік виходу на пенсію. Для жінок — 60 років, для чоловіків — 65 років.

виходу на пенсію. Для жінок — 60 років, для чоловіків — 65 років. Реформи. Від 1999 року введено накопичувальну частину. У 2020-х роках уряд частково ліквідував обов’язковість внесків у приватні пенсійні фонди, збільшивши державне управління коштами.

Від 1999 року введено накопичувальну частину. У 2020-х роках уряд частково ліквідував обов’язковість внесків у приватні пенсійні фонди, збільшивши державне управління коштами. Особливості. Мінімальна пенсія доступна за наявності 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків.

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